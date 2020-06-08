Минфин перечислил 600 млрд рублей в резервный фонд правительства

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Минфин перечислил около 600 млрд руб. в резервный фонд правительства за счет перераспределения средств, которые будут неосвоены в текущем году. Об этом говорится в материалах на официальном сайте Минфина РФ.

"На текущий момент удалось мобилизовать в резервный фонд правительства РФ около 600 млрд рублей. При принятии решений о перераспределении бюджетных ассигнований учитывается ожидаемая оценка исполнения расходов в текущем году. Очевидно, что в связи со сложившейся ситуацией с пандемией часть средств может остаться неосвоенной, в том числе потому, что ряд мероприятий, запланированных на этот год, потерял свою актуальность", - говорится в материалах.

Отмечается, что в текущих условиях нельзя иметь большие остатки средств бюджета к концу года. "В текущих условиях у нас нет права иметь большие остатки на конец года. Выделенные деньги должны дойти до конечного получателя и работать на экономику", - сказал Силуанов, чьи слова приводятся в сообщении.

По данным Минфина, в ходе приоритизации расходов все бюджетные ассигнования, не связанные контрактными обязательствами, направляются на финансирование первостепенных задач для помощи гражданам и восстановления экономики.