Сахалин, Карелия и Севастополь стали лидерами по возобновлению бизнеса в РФ

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Сахалинская область, Республика Карелия и Севастополь признаны наиболее активными в России по снятию ограничений на работу различных сфер бизнеса, действовавших из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в анализе уровня открытости бизнеса и эффективности стратегии возобновления деятельности в регионах России на 7 июня.

Исследование, проведенное аппаратом уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова, имеется в распоряжении ТАСС. Уровень открытости бизнеса в регионах подготовлен на основе анализа открытых данных Роспотребнадзора, региональных нормативно-правовых актов и информации бизнес-омбудсменов. При расчете учитывался статус ограничений по 18 направлениям бизнеса - салоны красоты, бытовые услуги, непродовольственная розница, частное образование и так далее.

"Наиболее активные регионы по открытию сфер бизнеса и предприятий: Сахалинская область - открыты фитнес-клубы, общепит, кинотеатры, а также детские лагеря; Республика Карелия - открыты фитнес-клубы, торговые центры, частная медицина; Севастополь - перевозки пассажиров на маломерных прогулочных судах, а также аренда таких судов в экскурсионных и личных целях, в ближайшее время будет разрешена деятельность по оказанию услуг общественного питания на свежем воздухе - летние кафе, веранды, террасы, возобновляются спортивные соревнования по командным игровым видам спорта", - говорится в результатах анализа.

В ряде регионов принято решение пойти по принципу разделения территории субъекта на особые зоны в зависимости от эпидемиологической ситуации в конкретном муниципалитете, исходя из которой и происходит открытие сфер бизнеса. По такому принципу, согласно исследованию, пошли Ленинградская область (на наиболее благополучных территориях открыты летние веранды, кинотеатры и фитнес-центры), Кемеровская область, Республика Саха (Якутия), Новгородская область.

"Есть случаи, когда регионы начали "закрываться", например, Забайкальский край, который на определенный период приостановил деятельность всей непродовольственной розницы, торговых центров. На сегодняшний день их деятельность возобновилась, но со строгим графиком работы, ограничившись только работой в будние дни. Данные меры приняты в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в регионе", - уточняется в анализе.

Регионы, которые возобновляют работу бизнеса наименее активно (с учетом уровня и динамики заболеваемости): Пермский край, Алтайский край, Еврейская автономная область, Республика Мордовия, Астраханская область, Ростовская область, Санкт-Петербург, Самарская область, Пензенская область, Республика Хакасия, Костромская область, Ивановская область. Особая эпидемиологическая ситуация в регионах Северного Кавказа - Дагестане, Ингушетии, Карачаево-Черкесской Республике, Кабардино-Балкарской Республике, в связи с чем, по данным исследования, возобновление работы бизнеса идет медленно. Ситуация в Чеченской Республике улучшается, процесс открытия бизнеса начал происходить быстрее, добавляется в материалах.

Ситуация по отдельным сферам

В исследовании приведена ситуация с открытием бизнеса в отдельных сферах. Так, торговые центры без ограничений (в том числе по площади) открыты в 20 регионах. Кинотеатры возобновили деятельность в двух регионах - Ленинградской области (в "зеленой" зоне) и Сахалинской области.

Фитнес-центры возобновили работу в шести регионах, а открытие летних веранд в местах общественного питания произошло в девяти регионах, следует из анализа.