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Дополнительное снижение добычи Саудовской Аравией, ОАЭ и Кувейтом продлится до конца июня

ТАСС, 8 июня. Дополнительное сокращение добычи Саудовской Аравией, Кувейтом и ОАЭ к своей квоте в рамках соглашения ОПЕК+ будет действовать только до конца июня. Об этом сообщил глава Минэнерго Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман в ходе пресс-конференции.

"Дополнительное сокращение, которое добровольно было сделано Саудовской Аравией, Кувейтом и ОАЭ, будет длиться в течение месяца... Это работает. И как мы видим сейчас, это поможет рынку ребалансироваться...", - сказал министр.

По итогам прошедших в выходные переговоров Саудовская Аравия, ОАЭ и Кувейт приняли решение в июне дополнительно снизить добычу нефти на 1,2 млн баррелей в сутки.

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