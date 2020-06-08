Подсобные молочные хозяйства Чувашии начнут получать финансовую поддержу в конце июня

ЧЕБОКСАРЫ, 8 июня. /ТАСС/. Правительство Чувашии начнет выплаты владельцам личных подсобных молочных хозяйств в конце июня. На эти цели предварительно выделено 185 млн рублей, сообщает в понедельник пресс-служба республиканского правительства.

В настоящее время молочные заводы в республике закупают большую часть сырья у личных подсобных хозяйств, а цены на сырье меняются в зависимости от сезона.

"Субсидия будет назначаться по понятной схеме. Если собственник содержит одну дойную корову, то размер выплаты составит - 2 300 рублей, если две - по 3 300 рублей на каждую голову, если три и больше дойных коров - по 4 300 рублей на каждую голову", - пояснили в пресс-службе.

Чтобы получить выплату, владельцам подсобных хозяйств необходимо подать документы в администрации своих поселений, в которых необходимо указать свои банковские реквизиты и количество дойных коров в хозяйстве.

"Работа налажена, к концу недели ждем завершения процессов согласования. Когда правила начнут работать, основная задача ляжет на сельские поселения. По данному вопросу готов отдельно встретиться", - цитирует пресс-служба слова врио главы Чувашии Олега Николаева.