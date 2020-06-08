В Минтрансе заявили, что говорить о сроках возобновления международных полетов еще рано

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Говорить о сроках возобновления международных полетов пока рано, этот вопрос станет актуальным после того, как будет обеспечена безопасная доставка россиян к местам отдыха внутри России. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

Сейчас Минтранс решает другие задачи: поэтапное налаживание авиаперевозок внутри страны с соблюдением всех противоэпидемиологических мер и восстановление турпотока. "Называть дату возобновления полетов отечественных авиакомпаний за рубеж сейчас еще рано. Безусловно, в будущем полеты из РФ в другие страны будут возобновлены. Однако сначала надо решить другие задачи, - сообщили в пресс-службе. - О сроках возобновления международных полетов можно будет говорить позднее, когда станут ясны предварительные итоги работы транспортной и туристической отрасли по обеспечению безопасной доставки россиян к местам отдыха на территории нашей страны".

В Минтрансе отметили, что сейчас нужно "поэтапно наладить авиаперевозки внутри страны с соблюдением всех мер противодействия распространению COVID-19". "Проверки соблюдения этих мер проводятся регулярно, в том числе инспекторами Ространснадзора. Результаты проверок говорят о том, что в большинстве случаев аэропорты и авиакомпании соблюдают меры, направленные на нераспространение новой коронавирусной инфекции. Но также имеют место факты нарушения этих мер", - добавили в Минтрансе РФ.