Как управлять личными финансами, чтобы сберечь деньги и нервы

Казалось бы, очевидный совет? Но 49% россиян вообще никак этим не занимаются, а еще 32% ведут бюджет "в уме", только приблизительно оценивая суммы ежедневных и месячных трат. А ведь ведение учета доходов и расходов и их анализ — это основы финансовой грамотности.

Для начала наглядно распишите, откуда вы получаете деньги и на что тратите, хотя бы за последний месяц. В идеале, конечно, чем больше период, тем лучше. При этом списки трат следует делать максимально подробными — не просто категории "еда" или "транспорт", а детально — сколько ушло на помидоры или шоколад, метро или такси и т.п. Так вы поймете, куда и сколько тратите. Возможно, даже это уже позволит увидеть, как незначительные суммы каждый день складываются в приличные по итогам месяца.

Эксперт Национального центра финансовой грамотности, консультант по финансовой грамотности проекта вашифинансы.рф Наталья Колбасина рассказала, что нередко слышала жалобы, мол, вести бюджет не получается. Одна из возможных причин этого, по ее мнению, — неудобный способ, который отнимает много времени и сил или просто не нравится. Попробуйте разные — писать на бумаге, составлять таблицы в Excel или инструментах Google, использовать специальные программы или мобильные приложения. Если выберете последний вариант, то почитайте нашу подборку.

Еще одно простое правило здесь — вести учет нужно регулярно, напомнила финансовый советник Екатерина Баева. Но если просто записывать расходы-доходы, то это будет пустая трата времени, настаивает она. Цель бюджета — не в создании статистики как таковой, а в анализе и контроле. При этом не надо планировать все впритык, рассчитывая на лучший сценарий, надо оставлять что-то на непредвиденные расходы. Они всегда случаются, и это нормально.

Так что если вы не можете точно сказать, сколько потратили, например, на еду, транспорт, одежду или развлечения, самое время засесть за подсчеты.