Как управлять личными финансами, чтобы сберечь деньги и нервы

Пожалуй, мало что пугает многих россиян больше, чем словосочетание "экономический кризис". И не без причины. Но стоит помнить, что на самом деле кризисы — это не конец света, а явление периодическое и довольно часто закономерное. Но даже когда это не так, опрошенные нами эксперты по личным финансам рекомендуют в первую очередь не паниковать и поискать в сложившейся ситуации новые возможности. А вот что они советуют еще.
Начните вести бюджет
Казалось бы, очевидный совет? Но 49% россиян вообще никак этим не занимаются, а еще 32% ведут бюджет "в уме", только приблизительно оценивая суммы ежедневных и месячных трат. А ведь ведение учета доходов и расходов и их анализ — это основы финансовой грамотности.
Для начала наглядно распишите, откуда вы получаете деньги и на что тратите, хотя бы за последний месяц. В идеале, конечно, чем больше период, тем лучше. При этом списки трат следует делать максимально подробными — не просто категории "еда" или "транспорт", а детально — сколько ушло на помидоры или шоколад, метро или такси и т.п. Так вы поймете, куда и сколько тратите. Возможно, даже это уже позволит увидеть, как незначительные суммы каждый день складываются в приличные по итогам месяца.
Эксперт Национального центра финансовой грамотности, консультант по финансовой грамотности проекта вашифинансы.рф Наталья Колбасина рассказала, что нередко слышала жалобы, мол, вести бюджет не получается. Одна из возможных причин этого, по ее мнению, — неудобный способ, который отнимает много времени и сил или просто не нравится. Попробуйте разные — писать на бумаге, составлять таблицы в Excel или инструментах Google, использовать специальные программы или мобильные приложения. Если выберете последний вариант, то почитайте нашу подборку.
Еще одно простое правило здесь — вести учет нужно регулярно, напомнила финансовый советник Екатерина Баева. Но если просто записывать расходы-доходы, то это будет пустая трата времени, настаивает она. Цель бюджета — не в создании статистики как таковой, а в анализе и контроле. При этом не надо планировать все впритык, рассчитывая на лучший сценарий, надо оставлять что-то на непредвиденные расходы. Они всегда случаются, и это нормально.
Так что если вы не можете точно сказать, сколько потратили, например, на еду, транспорт, одежду или развлечения, самое время засесть за подсчеты.
Тратьте меньше, чем зарабатываете
Итак, когда текущий бюджет вы расписали, пора переходить к планированию. И "тратить меньше, чем зарабатывать" — это его базовое правило, объяснила Екатерина Баева. Но и его иногда приходится повторять.
Если вы постоянно пользуетесь кредитами, например, в виде тех же кредитных карт, то, строго говоря, вы не можете себе позволить свои траты.
Если же вы тратите все "под ноль", то стоило бы внимательно посмотреть на расходы и доходы и подумать, как первые уменьшить, а вторые увеличить. А дальше советы, в общем-то, универсальны: не совершать импульсивных покупок, планировать крупные и дорогостоящие, отслеживать расходы в течение месяца, искать варианты, как можно от чего-то отказаться, сделать самостоятельно или найти дешевле.
Оптимизируйте расходы
Экономия — это ограничение своих потребностей и запрет тратить деньги на то, что приносит удовольствие. Так что неудивительно, что, когда речь идет о личном бюджете, это слово наводит тоску и уныние. А вот оптимизация — это про разумное перераспределение денег между статьями расходов, чтобы в результате получить нужную сумму и денег хватало на все, считает Наталья Колбасина. Так что заниматься оптимизацией, а не экономией может быть просто психологически легче. Эксперт советует уделить внимание тем статьям расходов, на которые приходится больше 5% от общей суммы. Выберите один-три пункта. Проще всего начинать с развлечений.
Если сможете сравнить структуру расходов с начала года, то, скорее всего, увидите, какие из них в режиме самоизоляции для вас оказались обязательными, а без каких получилось обойтись. Не торопитесь возвращать последние в свой бюджет.
Учитесь расставлять приоритеты
Пресловутая подушка безопасности нужна как раз для кризисных времен, но и ее "распечатывать" нужно грамотно.
Не спускайте накопленный резерв на бытовую технику и другие покупки "про запас", если они вам не нужны, говорит Колбасина. Если вы уже успели запланировать крупные покупки, то взвесьте все за и против с учетом текущей ситуации. Так, без холодильника, если сломался старый, обойтись не получится. Но вот автомобиль или жилье, да еще и в кредит, рискуют оказаться несвоевременными.
С другой стороны, если же у вас есть сбережения, которых хватит и для подушки безопасности, и для крупной покупки, которая объективно нужна, то почему бы и нет, считает профессор Российской экономической школы Алексей Горяев.
Нет сбережений? Начинайте копить
Еще в начале распространения нового коронавируса сбережений почти половины россиян при потере работы хватило бы максимум на месяц. А это очевидно мало. Так что после того, как вы распишете и осознаете свои доходы и расходы, задача-минимум — создать ту самую подушку финансовой безопасности в размере ежемесячных расходов семьи. И постепенно довести ее объем до суммы, которой хватит на три-шесть месяцев.
При этом не делайте накопления по принципу "что осталось". Это основная ошибка, которая и мешает копить. Откладывайте деньги в момент их получения. Начните сберегать 3–5% от доходов, постепенно дойдя до 10%.
Не хватает дисциплины не залезать в заначку? Попробуйте открыть вклад, на который можно класть деньги, но нельзя снимать.
Большинство россиян собирается начать откладывать на черный день и быть экономнее из-за пандемии, показал опрос Антикризисного социологического центра. Но на самом деле не стоит откладывать это до лучших времен. Подушку безопасности стоит собирать уже сейчас, особенно если экономический спад вас еще не затронул или вы, наоборот, находитесь в зоне риска. Тем более без нее не обойтись, если все-таки случится вторая волна заражения коронавирусом, угрозу которой аналитики пока не сбрасывают со счетов, подчеркнул финансовый советник и инвестор Алексей Герасимов.
Попробуйте правило 50/20/30
Его суть проста: половина доходов тратится на необходимые нужды — оплата счетов, долгов, аренды квартиры, базовые продукты, транспорт до работы и т.п., 20% идет на сбережения, а 30% остается на личные траты — развлечения, одежду, деликатесы, отпуск, походы в ресторан — все то, что не особо нужно, но хочется.
У каждого может быть свой список, но почти всегда в последней трети можно найти варианты под сокращение и оптимизацию, уверена Екатерина Баева. Формула это, конечно, не жесткая, но подойдет как начальный ориентир.
Избавьтесь от долгов и не берите новые кредиты
На кредиты в идеале должно уходить не больше 30% доходов, а если этот показатель достигает 50%, то выплата долгов становится уже некомфортной для кошелька и грозит поставить вас и вашу семью в неустойчивое положение.
Так что если встал вопрос о кредите, оцените все условия и просчитайте кредитную нагрузку — сколько денег от доходов семьи будет уходить на оплату этого долга или всех долгов, если у вас уже есть другие. Больше 30%? Ищите другие варианты. Подсчитайте, а что вы будете делать при снижении дохода на 25–40%? Сможете в таком случае платить кредит и не потерять в качестве жизни? Ответы на эти вопросы помогут принять взвешенное решение о необходимости покупки.
Впрочем, новых кредитов стоит все-таки избегать, настаивает Наталья Колбасина. В самом крайнем случае можно оформить кредитную карту с беспроцентным периодом — чем он больше, тем лучше. Но и как и любой вид займов, это непростой и недешевый финансовый инструмент, напоминает Алексей Горяев. Он требует жесткой финансовой дисциплины, иначе заемщик может понести серьезные потери как в деньгах (проценты, комиссии, штрафы), так и в репутации (испорченная кредитная история). Чтобы пользоваться льготным периодом, нужно своевременно погашать задолженность, иначе банк будет начислять высокие проценты и долг будет только быстро расти.
Тем, у кого кредиты уже есть, Алексей Герасимов советует реструктуризировать их. Ставки от года к году меняются, и если вы брали кредит под 11%, то можно попробовать переоформить его, например, под 10%. Казалось бы, 1% не так уж и много, но в сумме общей переплаты все-таки заметно. Но стоит помнить, что получить от банка реструктуризацию может быть не так уж и просто.
Минимизируйте риски
На самом деле, как и с накоплениями, это тоже не стоит откладывать в дальний ящик. Составьте список рисков, с которыми может столкнуться каждый человек в любой момент. Это могут быть:
- незапланированные расходы — на лечение, замену сломанной техники и т.п.;
- гражданская ответственность, которая возникнет, когда вы несете ответственность за ущерб третьим лицам (например, если вы вдруг затопите соседей, и вам придется компенсировать им ремонт);
- безработица;
- критические болезни и несчастные случаи;
- смерть.
Возможно, найдется что-то индивидуальное для вашей семьи. И все это может грозить резким ухудшением вашего финансового положения. Во избежание этого существует страховая защита.
Так, добровольное медицинское страхование (ДМС) подразумевает полноценное лечение по аналогии с ОМС, но с лучшим сервисом и в частных клиниках. Такие программы стоят по-разному в зависимости от объема услуг.
Страховка жизни и здоровья, в свою очередь, означает денежную выплату из-за несчастного случая, диагностирования критического заболевания, инвалидности или смерти застрахованного лица.
Страхование квартиры покрывает и гражданскую ответственность, и траты на возможный ремонт. Здесь мы, кстати, рассказывали об этом подробнее. Если у вас есть автомобиль, то не обойтись без каско, а ОСАГО оформить придется и так и так.
А вот "страховкой" на случай той же безработицы выступает подушка безопасности, о которой мы уже говорили, и о ней позаботиться нужно уже самостоятельно. Страховые же компании обычно включают риск потери работы (в результате сокращения) только в комплексные продукты, например ипотечное или кредитное страхование.
Ищите возможности повысить доход
Вариантов здесь больше, чем может показаться на первый взгляд, считают эксперты. Например, оформите налоговые вычеты, воспользуйтесь государственными мерами поддержки в период пандемии и получите положенные выплаты, предлагает Наталья Колбасина. Например, здесь мы писали, на что могут рассчитывать семьи с детьми, а здесь отвечали, как минимизировать финансовые потери на фоне распространения нового коронавируса.
Алексей Герасимов, в свою очередь, советует в принципе искать возможности заниматься вещами, которые капитализируют вашу ценность как сотрудника и профессионала. Ведь можно чему-то учиться просто так, а можно для того, чтобы найти новую работу или претендовать на лучшую позицию на старой. Мы уже рассказывали, чему россияне решили обучиться, сидя дома.
Не жалейте времени, чтобы разобраться
Планирование бюджета требует вложений — временных и интеллектуальных, без этого никуда. Тем не менее во многих вопросах из тех, что мы обсуждали выше, можно разобраться самостоятельно, считает Екатерина Баева.
По каким-то техническим вопросам — где лучше открыть брокерский счет, какую инвестиционную стратегию выбрать, как платить налоги и какие они будут, — возможно, стоит обратиться за консультацией. Но учитывая большое количество непрофессионалов на этом рынке и высокую стоимость услуг, успешный имидж и даже рекомендации знакомых — не всегда гарантия высокого профессионализма и этики. Несмотря на попытки ЦБ регулировать данную сферу, Баева рекомендует все-таки не доверять советам слепо. О чем нужно помнить и знать, если вы решите обратиться за помощью к инвестиционному советнику, можно почитать в другом нашем материале.
Алексей Горяев тоже напоминает, что опасно перекладывать ответственность на кого-то другого. Консультант может помочь вам лучше сформулировать цели и соотнести их с реальностью, а также объяснить специфику отдельных финансовых инструментов (депозитов, ПИФов, страховок и т.д.). Но решения должны принимать вы и только вы.
Арина Раксина