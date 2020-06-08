Минкомсвязь: техническая возможность заблокировать интернет в РФ практически отсутствует

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Блокировка интернета в России технически почти невозможна, и задача создать инструмент для возможности отключения доступа в глобальную сеть не стоит. Об этом заявил глава Минкомсвязи РФ Максут Шадаев в понедельник в интервью программе "Познер" на Первом канале.

"У нас очень большое количество операторов связи, провайдеров интернета. Все они имеют трансграничные переходы. И в этом смысле технически заблокировать интернет практически невозможно. Безусловно, часть сервисов можно на какое-то время деградировать, но рубильника, который позволит нам отключить российский интернет от международного, нет, не существует, и задача по его созданию не стоит на уровне политического руководства страны", - сказал он.

Шадаев отметил, что в РФ также нет технических возможностей применить технологию, аналогичную китайской системе блокировки нежелательных сегментов интернета firewall.

По словам главы Минкомсвязи, сейчас сложно представить себе жизнь граждан России без интернета. "Он настолько прочно вошел в нашу жизнь, поэтому это страшный сон министра связи - проснуться и узнать, что наши граждане отключены от каких-то сервисов, которыми они пользуются, к которым привыкли. Даже если это сервисы зарубежные", - добавил Шадаев.

Шадаев напомнил, что закон о суверенном интернете направлен именно на гарантию доступности сети для граждан РФ.

"Как раз то, что в этом законе написано, - это то, что мы должны создать такие условия, при которых исключены любые вмешательства извне, для того чтобы дестабилизировать, усложнить работу интернета и получения тех или иных сервисов. В этом смысле мы, наоборот, говорим: мы хотим, чтобы эти сервисы были всегда доступны, и вся необходимая инфраструктура должна быть у нас продублирована, с тем чтобы не допустить какой-то деградации - случайной, злоумышленной тех или иных сервисов. Объяснить нашим гражданам, что Google недоступен, нам будет очень сложно", - пояснил глава Минкомсвязи.