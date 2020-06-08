В Петербурге запустят программу микрозаймов для пострадавших предприятий малого бизнеса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Правительство Санкт-Петербурга одобрило в понедельник постановление о выделении субсидии в 500 млн рублей городскому Фонду содействия кредитованию малого и среднего бизнеса на предоставление микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства для финансирования расходов по выплате заработной платы сотрудникам.

"Благодаря этим изменениям мы сможем реализовать новую программу выдачи займов субъектам малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге, направленных на выплату заработной платы путем докапитализации Фонда содействия кредитованию малого и среднего бизнеса на 500 млн рублей", - сказал на заседании председатель Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Кирилл Соловейчик.

Эти изменения вводятся в рамках второго пакета мер поддержки бизнеса в период пандемии. По словам главы комитета, микрозаймы будут предоставлять предприятиям из списка пострадавших отраслей. "Это организация конференций и выставок, предоставление бытовых услуг населению, физкультурно-оздоровительная деятельность, туристические агентства и гостиничный бизнес, организация дополнительного образования, общественное питание, здравоохранение и другие", - пояснил он.

Максимальный размер займа будет составлять 5 млн рублей, но не более объема расходов, связанных с выплатой заработной платы за 2019 год. Ставка по договору займа составит 1% годовых на первый год, 2% на второй и 3% на третий год займа. Займы будут предоставляться на срок от 6 месяцев до 3 лет.

Второй пакет мер поддержки бизнеса в Петербурге принят 13 мая, он дополняет меры федеральной поддержки, предложенные президентом РФ Владимиром Путиным 11 мая и включает мероприятия по содействию занятости, снижению налоговой нагрузки, сокращению арендной платы, меры финансовой и кредитной поддержки. Эти меры позволят существенно снизить негативный эффект от пандемии, запустить остановленные экономические процессы в возможно короткий срок и повысить запас прочности экономики города.

Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса действует в Петербурге с 2007 года, он создан постановлением городского правительства для обеспечения равного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к кредитным и иным финансовым ресурсам.