Эксперт: около 80% ресторанов Москвы откроются после снятия ограничений 23 июня

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Порядка 80% ресторанов Москвы смогут открыться сразу после снятия 23 июня ограничений на их работу. Об этом ТАСС сообщил вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО), общественный омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса при аппарате уполномоченного по защите прав предпринимателей в городе Москве, владелец сети ресторанов "Мясо & Рыба" Сергей Миронов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что рестораны и кафе в столице возобновят работу в два этапа: 16 июня заработают летние веранды, а с 23 июня заведения начнут принимать посетителей в помещениях.

"С 16 откроется какое-то небольшое количество, только летние веранды, к 23 будут уже открываться многие - процентов 80 ресторанов откроется сейчас в любом случае", - сказал Миронов.

При этом не смогут открыться предприятия общественного питания, которые не смогли найти деньги, у кого большой кассовый разрыв, кто не договорился с арендодателем, отметил Миронов. "Надо понимать, что из тех, кто все-таки откроется, часть потом закроется, у ресторанов огромные убытки, огромные кассовые разрывы, нет денег, чтобы заплатить поставщикам, нет денег, чтобы купить продукцию и это повсеместно. Рестораны, сейчас открываясь, рассчитывают, что смогут покрыть убытки, которые у них были до этого. Но это заблуждение, потому что потока гостей сейчас не хватит даже на то, чтобы выходить в прибыль в конце месяца, когда мы откроемся, а не то, чтобы гасить старые убытки", - отметил он.

"Будет вторая волна закрытий, мы от нее никуда не денемся. До нового года у нас ресторанов станет в ва раза меньше. Мы все прогнозируем до 50% падение ресторанного рынка", - полагает Миронов.

Летние веранды

Как сообщил ТАСС президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров, в Москве насчитывается около 3 тыс. летних веранд. При этом он отметил, что федерация выступает за то, чтобы рестораторы могли открывать веранды в упрощенном режиме и имели право называть верандой сидения в оконных проемах или пристеночные столы со стульями. Однако пока, по его словам, многие веранды насчитывают всего несколько столов.

"Бывает так, что посадочных мест в зале 50, а веранда маленькая и на ней может поместиться человек шесть и открываться в таком случае может не быть смысла", - сказал он.

Бухаров пояснил, что стоимость работы персонала и другие расходы могут превосходить прибыль. Кроме того, по его мнению, в этом случае будет сложно расставить столы таким образом, чтобы между ними сохранялась требуемая Роспотребнадзором дистанция в 1,5 м. "Сейчас самый сложный период, и каждый ресторатор сидит с карандашиком и бумажкой и считает, какой у него будет процент, и какая у него будет экономика", - считает он.

В целом, по оценкам Бухарова, после окончания режима самоизоляции в России могут не открыться около трети работающих ранее ресторанов и кафе.

В свою очередь, Миронов прогнозирует, что в первые две недели после открытия ресторанов сработает эффект отложенного спроса, и посещаемость заведений общепита будет на докризисном уровне, что, однако, не сможет кардинально изменить ситуацию в отрасли. "На какое-то время будет казаться, что все нормализовалось, но потом будет неизбежный отток гостей. Первые две недели - отложенный спрос никто не отменял, люди соскучились, они придут. При этом мы понимаем, что люди будут ходить гораздо меньше в рестораны, какие-то люди вообще ходить не будут из-за страха коронавируса, у кого-то бюджет значительно сократился - за эти месяцы не заработали, а остались без дохода, без части дохода. Экономия будет достаточно серьезной", - пояснил он.