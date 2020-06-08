Путин подписал закон о порядке добычи попутных полезных ископаемых из подземных вод

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о совершенствовании добычи попутных полезных ископаемых, не относящихся к углеводородному сырью, из подземных и попутных вод. Документ, размещенный на официальном портале правовой информации, вносит поправки в закон "О недрах". Он вступит в силу по истечении 90 дней после дня его официального опубликования.

Законом предусматривается возможность для пользователей недр, осуществляющих разведку и добычу углеводородного сырья, в границах предоставленных им горных отводов добывать полезные ископаемые, не относящиеся к такому сырью, если их извлечение из подземных и попутных вод связано с разработкой месторождений углеводородного сырья.

Согласно документу, решено исключить статус участков недр федерального значения для тех, которые содержат месторождения лития, и учитывать при отнесении к участкам недр федерального значения исключительно запасы коренных месторождений этих полезных ископаемых. Принятие закона позволит повысить эффективность реализации пользователями недр обязанности по обеспечению полноты геологического изучения, рационального комплексного использования и охраны недр.

Ранее по закону "О недрах" пользователь имел право использовать добытое минеральное сырье только в соответствии с лицензией на пользование недрами и ее целевым назначением. В случае открытия в процессе геологоразведочных работ нового вида попутного полезного ископаемого, не указанного в лицензии, пользователь не имел в отношении него прав на дальнейшее использование и реализацию.

В законе также прописаны поправки, определяющие, что под углеводородным сырьем в рамках данного закона понимается нефть, газ и газовый конденсат.