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Владельцы магазинов и аптек прекратили торговлю в Дамаске из-за обвала сирийского фунта

Резкое падение обменного курса национальный валюты произошло из-за санкций США против правительства Сирии

БЕЙРУТ, 8 июня. /ТАСС/. Санкции США против правительства Сирии вызвали резкое падение рыночного обменного курса национальный валюты - с 1 020 до 2 700 сирийских фунтов за $1. Об этом сообщила в понедельник общеарабская газета Asharq Al-Awsat. По ее информации, владельцы магазинов и аптек в Дамаске временно прекратили торговлю в ожидании мер по стабилизации финансового положения.

"Большинство владельцев не рискнули поднять цены на продукты и лекарства из опасений, что подвергнуться штрафам со стороны властей", - приводит издание слова члена административного совета Торговой палаты Дамаска Хассан Узкуля. По этой причине, как объяснил он, многие торговые точки и аптеки остаются закрытыми.

В воскресенье в Народном Совете (парламенте) Сирии был заслушан отчет правительства во главе с премьер-министром Имадом Хамисом. По свидетельству газеты, в адрес кабмина со стороны ряда депутатов прозвучало резкая критика за нерешительные действия по защите социальных интересов граждан. Один из них Омар Оуси объявил кабинету вотум недоверия. В свою очередь депутат Нура аш-Шагри отметила, что премьер-министр "так и не представил парламенту конкретного плана по преодолению тяжелого экономического кризиса".

Агентство SANA в своем комментарии возложило ответственность за ухудшение финансового положения в стране на Соединенные Штаты. По его сведениям, спецпосланник США по Сирии Джеймс Джеффри открыто признал на встрече с сирийскими оппозиционерами в воскресенье, что обвал сирийского фунта и небывалый рост цен на товары стал результатом воздействия американских санкций против Дамаска. "США лишают сирийцев куска хлеба своими жестокими и бесчеловечными санкциями", - подчеркивает SANA.

Закон Цезаря

3 июня МИД Сирии решительно осудил новый пакет санкционных мер США под видом так называемого Закона Цезаря, который вступит в силу 17 июня. В заявлении указывалось, что этот документ "основывается на ложных свидетельствах, сфабрикованных враждебными сирийскому народу сторонами".

Название нового пакета санкций "Закон Цезаря" происходит от псевдонима сирийского военнослужащего, который бежал в 2013 году из страны и якобы передал западным правозащитникам фотоматериалы о насилии против заключенных в сирийских тюрьмах. Этот документ был одобрен президентом США Дональдом Трампом 20 декабря 2019 года и предусматривает применение санкционных мер против основных секторов сирийской экономики, Центробанка Сирии, высокопоставленных чиновников, включая президента республики, а также любой государственной или частной организации как сирийской, так и зарубежной, которая взаимодействует с правительством в Дамаске.

МИД Сирии расценил ужесточение санкций со стороны США "как экономический террор, который является частью развязанной ранее против Сирии кровопролитной войны".

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