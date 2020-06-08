"Единая Россия" предложила Мишустину не повышать тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" направила премьер-министру РФ Михаилу Мишустину дополнительные предложения в план восстановления экономики страны от последствий пандемии нового коронавируса, в числе предлагаемых мер отмена индексации тарифов на услуги ЖКХ с 1 июля. Об этом говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте партии.

Ранее единороссы направили в кабмин около 300 предложений, многие из которых вошли в общенациональный план восстановления экономики.

"Дополнительные меры содержатся в письме секретаря генсовета "Единой России" Андрея Турчака в адрес главы кабмина <...> Отдельно в письме говорится о необходимости перенести индексацию тарифов субъектов естественных монополий - например, речь идет о тарифах ЖКХ - с 1 июля на более поздний срок", - отмечается в сообщении.

Кроме этого, единороссы предлагают учесть выпадающие доходы бюджетов регионов при распределении федеральных дотаций, снять ограничения на авансовые платежи за жилищно-коммунальные услуги, снизить в два раза налоги для самозанятых, а также перенести авансовые платежи по налогу за имущество за первое полугодие 2020 года на 2021 год. "Единая Россия" предложила, помимо всего прочего, продлить мораторий на налоговые проверки до конца 2020 года. По имеющимся сейчас распоряжениям, он действует лишь до 30 июня", - говорится в пресс-релизе.

"По общему мнению членов рабочей группы, реализация этих инициатив положительно скажется на социально-экономическом развитии субъектов РФ, будет способствовать восстановлению экономики, занятости и доходов граждан. Со своей стороны "Единая Россия" готова обеспечить необходимое законодательное сопровождение общенационального плана как на федеральном, так и на региональном уровнях, а также принять самое непосредственное участие в реализации мероприятий плана на местах", - приводятся в сообщении слова Турчака.