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Путин поручил продлить право регионов устанавливать льготы по патентной системе

Президент также поручил кабмину продолжить мониторинг ситуации на рынке труда в регионах, обратив особое внимание на те из них, в которых отмечается наибольший рост числа безработных

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о продлении до 2023 года права властей регионов устанавливать налоговые льготы по патентной системе и упрощенной системе налогообложения. Как сообщает пресс-служба Кремля, такой пункт содержится в перечне поручений по итогам совещания о ситуации на рынке труда.

"Рассмотреть вопрос о продлении до 2023 года срока действия полномочий законодательных органов государственной власти субъектов РФ по установлению налоговой ставки в размере 0 процентов по налогам, уплачиваемым в связи с применением упрощенной системы налогообложения и патентной системы налогообложения индивидуальными предпринимателями, впервые зарегистрированными после вступления в силу соответствующих региональных законов", - говорится в перечне поручений. Доклад по этому вопросу глава государства ждет от правительства РФ до 15 июля 2020 года.

Кроме того, Путин поручил кабмину продолжить мониторинг ситуации на рынке труда в регионах, обратив особое внимание на те из них, в которых отмечается наибольший рост числа безработных. По результатам такого мониторинга, согласно поручению, правительство должно будет "обеспечить принятие оперативных решений".

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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