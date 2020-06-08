Путин поручил продлить право регионов устанавливать льготы по патентной системе

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о продлении до 2023 года права властей регионов устанавливать налоговые льготы по патентной системе и упрощенной системе налогообложения. Как сообщает пресс-служба Кремля, такой пункт содержится в перечне поручений по итогам совещания о ситуации на рынке труда.

"Рассмотреть вопрос о продлении до 2023 года срока действия полномочий законодательных органов государственной власти субъектов РФ по установлению налоговой ставки в размере 0 процентов по налогам, уплачиваемым в связи с применением упрощенной системы налогообложения и патентной системы налогообложения индивидуальными предпринимателями, впервые зарегистрированными после вступления в силу соответствующих региональных законов", - говорится в перечне поручений. Доклад по этому вопросу глава государства ждет от правительства РФ до 15 июля 2020 года.

Кроме того, Путин поручил кабмину продолжить мониторинг ситуации на рынке труда в регионах, обратив особое внимание на те из них, в которых отмечается наибольший рост числа безработных. По результатам такого мониторинга, согласно поручению, правительство должно будет "обеспечить принятие оперативных решений".