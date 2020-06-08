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ВЭБ профинансировал создание препарата "Радотиниб" для терапии тяжелых форм коронавируса

Ранее сообщалось, что ВЭБ.РФ предоставил 9,4 млрд рублей на исследование препарата "Олокизумаб", разработанного также компанией "Р-Фарм"

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. ВЭБ.РФ профинансировал исследование при разработке препарата "Радотиниб" компании "Р-Фарм", который сейчас проходит клинические испытания как средство для терапии тяжелых форм COVID-19. Об этом сообщил ТАСС первый заместитель - член правления ВЭБ.РФ Николай Цехомский.

"В настоящее время продолжаются клинические испытания еще одного препарата из портфеля компании "Р-Фарм" - оригинального RPH-104 - на предмет его эффективности при терапии тяжелой формы COVID-19. В финансировании исследований ВЭБ.РФ принимал участие", - сказал Цехомский.

Ранее сообщалось, что ВЭБ.РФ предоставил 9,4 млрд рублей на исследование препарата "Олокизумаб" (Артлегия), разработанного также компанией "Р-Фарм" и применяющегося для лечения тяжелых осложнений коронавирусной инфекции. Сейчас препарат включен в новые рекомендации Минздрава РФ по лечению коронавирусной инфекции.

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