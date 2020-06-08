Квота на беспошлинные покупки на Хайнане увеличится до $14 тыс. в год

ХАЙКОУ /Китай/, 8 июня. /ТАСС/. Посетители южной китайской провинции Хайнань смогут совершать на острове покупки без уплаты пошлины на сумму 100 тыс. юаней (примерно $14,14 тыс.). Об этом в понедельник на брифинге пресс-канцелярии Госсовета КНР заявила заместитель министра финансов Китая Цзоу Цзяи.

"Ежегодная квота для одного человека на покупки, не облагаемые пошлиной, будет увеличена с 30 тыс. до 100 тыс. юаней, - цитирует замминистра газета "Бэйцзин жибао". - Нынешний список из 38 беспошлинных товаров будет расширен".

Цзоу Цзяи также отметила, что на острове "будет оптимизировано управление [системой дьюти-фри], а также будут улучшены условия для туристического шопинга".

20 апреля 2011 года Госсовет КНР одобрил запуск пилотной программы развития сети магазинов дьюти-фри на Хайнане с целью продвижения острова как курорта мирового класса. В них гости провинции могут приобрести товары из 38 категорий, включая парфюмерию, косметику, ювелирные украшения, часы, сумки и другие предметы потребления.

По данным таможенного управления города Хайкоу (административный центр провинции), совокупный объем продаж магазинов беспошлинной торговли на Хайнане за девять лет работы превысил 55 млрд юаней (порядка $7,78 млрд).

К 2025 году властями поставлена задача превращения Хайнаня в "международный центр туризма и потребления". Китайский остров нередко именуют "Восточными Гавайями": природные пейзажи, тропические леса, развитая сеть гостиниц в сочетании с пляжами и береговой линией протяженностью более 1,9 тыc. км привлекают гостей из самых отдаленных точек мира. В прошлом году остров посетили свыше 83 млн китайских и иностранных туристов.