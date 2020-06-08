Индекс Мосбиржи к концу недели может подняться к 2900 пунктам

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Позитивные настроения на российском рынке акций могут сохраниться до конца наступившей недели, а индекс Мосбиржи - достигнуть 2900 пунктов, считают опрошенные ТАСС эксперты.

В понедельник утром российский рынок акций продолжил демонстрировать позитивную динамику, однако ближе к вечеру ушел в небольшую коррекцию - индексы Мосбиржи и РТС снизились на 0,04% и 0,19% соответственно по состоянию на 17:46 мск.

Небольшое снижение в российских активах следует вслед ожидаемой коррекцией на американском рынке, демонстрировавшим резкий взлет на прошлой неделе. Поэтому эксперты ожидают, что в рамках предстоящей недели позитивные настроения инвесторов все равно будут превалировать, а индекс Мосбиржи имеет тенденцию временно преодолеть отметку в 2900 пунктов.

Поддержка российским активам

"Настроения на рынках по-прежнему исключительно позитивные, что мы связываем с продолжением ослабления карантинных мер и выходом статистики, дающей основание рассчитывать на относительно скорое восстановление мировой экономики. Также значительным фактором, подогревающим интерес к покупкам ценных бумаг, остается ликвидность, предоставляемая американским ФРС и центробанками", - пояснил старший аналитик "Альфа-Капитал" Максим Бирюков.

Кроме того, поддержку рублевым активам оказывает динамика цен на энергоносители, которые смогли восстановиться до уровня выше $42 на фоне продления сделки ОПЕК, добавил инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.

Тем не менее, эксперты добавили, что российские индексы в целом следуют за динамикой американских, продемонстрировавших на прошлой неделе значительный рост и готовящихся к коррекции. Это может спровоцировать временные продажи и в местных активах.

"Индекс широкого рынка S&P 500 достиг значимого уровня сопротивления в районе 3200-3230 пунктов, на заокеанском рынке акций значительно выросли риски коррекции, которая в случае ее реализации не обойдет стороной и российские биржевые площадки", - пояснил аналитик ГК "Финам" Сергей Дроздов.

Также "медвежьи" импульсы не исключены на фоне возможного появления новых признаков напряженности в отношениях США и Китая или усиления давления "вирусного" фактора, также отметил Александр Бахтин.

Эксперт добавил, что важнейшим событием недели станет заседание ФРС США, "в среду будет объявлено решение по ставке, рыночный консенсус предполагает сохранение ставки без изменений на уровне 0-0,25%", пояснил он. В этот же день Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) опубликует свои экономические прогнозы.

Прогноз по индексу Мосбиржи и рублю

До тех пор, пока индекс Мосбиржи находится выше ключевого уровня 2800 пунктов, вероятность его роста к отметке 2900 пунктов не стоит сбрасывать со счетов, отметил аналитик ГК "Финам" Сергей Дроздов. Курс рубля к доллару в среднесрочной перспективе может обосноваться в диапазоне 67,50-69,50 рубля, добавил эксперт.

В "БКС Премьер" также ожидают, что в краткосрочной перспективе индекс Мосбиржи постарается добраться до уровней 2870-2900 пунктов, а курс рубля к доллару будет формироваться в диапазоне 67,5-70 рублей.

По прогнозам "Альфа-Капитала", в отсутствие существенных перемен во внешних факторах индекс Мосбиржи останется на этой неделе в диапазоне 2750-2850.