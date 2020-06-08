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Депутаты Думы обсудят с Мантуровым вопросы поддержки регионов и промышленности

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, у депутатов "накопилось много тем, которые было бы правильно обсудить в режиме диалога"

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Депутаты Госдумы в ходе правительственного часа в среду намерены обсудить с главой Минпромторга Денисом Мантуровым меры поддержки промышленности и регионов, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам заседания Совета нижней палаты в понедельник.

"Возможно, министр услышит предложения, которые для него будут крайне важны, потому что сейчас депутаты приезжают из регионов, у них много новой информации и предложений по итогам встреч с избирателями <…> Речь идет о поддержке промышленности, регионов, мы все эти вопросы будем обсуждать в среду", - заявил Володин.

По его словам, у депутатов "накопилось много тем, которые было бы правильно обсудить в режиме диалога". Володин подчеркнул, что вопросы уже переданы министру, парламентарии надеются получить ответы на них.

Мантуров в своем докладе расскажет о мерах по обеспечению устойчивого развития отраслей промышленности и торговой деятельности в условиях изменившейся экономической ситуации, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичМантуров, Денис ВалентиновичРоссия
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