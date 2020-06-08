В Нью-Йорке начался первый этап возобновления экономической активности

НЬЮ-ЙОРК, 8 июня. /ТАСС/. Первый этап возобновления экономической активности после пандемии коронавируса начался в понедельник в Нью-Йорке. Об этом объявил на пресс-конференции мэр города Билл де Блазио, выступление которого транслировал нью-йоркский телеканал NY1 .

"Мы находились в эпицентре этого кризиса, но Нью-Йорк выходит из него, - отметил он. - Возобновляется деятельность строительных компаний, промышленных компаний, оптовой торговли, и мы ожидаем, что через несколько недель мы вернемся к нормальной деятельности. Сотни тысяч людей возвращаются на рабочие места, однако первый этап восстановления не означает, что дела сразу же пойдут так, как прежде. Мы будем проводить инспекции на предприятиях и помогать бизнесу с тем, чтобы процесс возобновления экономической деятельности шел успешно и соблюдались требования безопасности".

Мэр пообещал проехать в поезде нью-йоркского метро и тем самым показать. что пользоваться общественным транспортом после пандемии безопасно. "Да, я намерен проехать в вагоне метро с тем, чтобы показать пассажирам, что проведена важная работа для того, чтобы поездки в метро и автобусах были безопасными", - сообщил он, указав при этом, что транспортное управление Нью-Йорка нанесло на платформах маркировку, напоминающую о необходимости соблюдать социальную дистанцию.

Он сообщил, что 800 сотрудников полиции будут патрулировать основные пересадочные узлы нью-йоркского метро и следить за соблюдением пассажирами требований безопасности.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировали более 1,94 млн случаев заражения новым коронавирусом, умерли свыше 110 тыс. человек, в том числе в городе Нью-Йорке зарегистрировано 17 146 подтвержденных случаев смерти от коронавируса и 4 698 - предполагаемых случаев смерти от коронавируса.