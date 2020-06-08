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Пандемия коронавируса нового типа

Российские туроператоры не ожидают полного возобновления авиасообщения летом 2020 года

Директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе отметила, что списки стран, которые будут открываться, могут появиться ближе к середине-концу июня

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Популярные у туристов страны вряд ли откроются для посещения с августа. Такое мнение в понедельник выразила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в интервью радиостанции "Говорит Москва".

"Те страны, откуда наибольший поток иностранных туристов приезжает к нам, они вряд ли откроются в августе, и, соответственно, те страны, куда выезжает наибольшее количество российских граждан, <...> тоже вряд ли откроются в августе", - сказала она.

Ломидзе подчеркнула, что процесс открытия внутреннего и внешнего туризма идет быстрее, чем прогнозировали аналитики, однако не стоит ожидать летом этого года полного возобновления авиасообщения по основным туристическим направлениям.

По словам директора АТОР, ближе к середине-концу июня могут появиться списки стран, которые будут открываться. "Я думаю, что где-то ближе к концу месяца, может быть, к середине июня скажут уже примерно, какая очередность будет открытия последующих стран, я думаю, что скажут обязательно с оговоркой, что это может быть изменено и последовательность, и перечень", - пояснила она.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Росавиации и Роспотребнадзору к 8 июня проанализировать возможные варианты возобновления международного авиасообщения, приостановленного из-за пандемии коронавируса.

В воскресенье источник ТАСС в одной из авиакомпаний сообщал, что Росавиация в ближайшее время планирует направить в Роспотребнадзор предложения по возобновлению полетов из России за рубеж с 15 июля. В субботу в агентстве прошло совещание, инициированное в связи с поручением Мишустина, на котором обсуждалась такая возможность. Предполагается, что список стран, с которыми может быть возобновлено авиасообщение, Росавиация с Роспотребнадзором определят совместно, отмечал источник. При этом он добавлял, что для бизнес-авиации планируется открыть полеты "почти во все страны".

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