ВБ: мировую экономику ожидает тяжелейшая со времен Второй мировой войны рецессия

"Пандемия нового коронавируса и ограничительные меры по ее сдерживанию оказали резкое и масштабное шоковое воздействие на мировую экономику, погрузив ее в глубокую рецессию. В этом году мировую экономику ожидает падение на 5,2%. Этот спад станет самым глубоким со времен Второй мировой войны, а сокращение объемов производства на душу населения затронет наибольшую долю стран с 1870 года", - подчеркивают авторы доклада.

ВАШИНГТОН, 8 июня. /ТАСС/. Спад в мировой экономике в 2020 году составит 5,2%, ожидается самая тяжелая со времен Второй мировой войны рецессия. Об этом говорится в опубликованном в понедельник июньском докладе Всемирного банка (ВБ) "Перспективы мировой экономики".

Так, они прогнозируют падение экономической активности на 7% в странах с развитой экономикой в 2020 году на фоне серьезных потрясений, затронувших внутренний спрос и предложение, торговлю и финансы. "В странах с формирующимся рынком и развивающихся странах в этом году прогнозируется спад на 2,5% - первая всеобъемлющая рецессия в этой группе стран, как минимум, за шестьдесят лет. Доходы на душу населения, как ожидается, снизятся в этом году на 3,6%, что ввергнет миллионы людей в крайнюю бедность, - считают в ВБ - Сложнее всего приходится тем странам, в которых течение пандемии приняло особенно тяжелый характер, и которые серьезно зависят от мировой торговли, туризма, экспорта сырья и внешнего финансирования".

"Это чрезвычайно отрезвляющий прогноз: весьма вероятно, что нынешний кризис оставит глубокие шрамы и станет причиной крупных общемировых проблем, - отметила в связи с публикацией доклада вице-президент ВБ по вопросам справедливого роста, финансов и институтов Джейла Пазарбашиоглу. - Наша задача номер один - преодолеть эту глобальную чрезвычайную ситуацию в здравоохранении и экономике. После этого мировое сообщество должно объединить усилия, чтобы найти способы как можно более быстрого и устойчивого оживления экономики - и не допустить дальнейшего роста масштабов бедности и безработицы".

Основания прогноза

Как пояснили авторы доклада, прогноз составлен исходя из предположений о том, что спад пандемии будет достаточным для отмены национальных мер по ее смягчению в странах с развитой экономикой к середине года, а в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах немного позже. В ВБ основывались на смягчении во второй половине 2020 года неблагоприятных глобальных последствий пандемии, непродолжительности проблем на финансовых рынках. В таком случае в следующем году, как прогнозируется, рост мировой экономики оживится и достигнет 4,2%, в странах с развитой экономикой он составит 3,9%, а в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах ускорится до 4,6%. "Однако этот прогноз отличается крайней неопределенностью, и налицо преобладание рисков негативного развития ситуации, включая затяжную пандемию, потрясения в финансовой системе и нарушения глобальных торгово-сбытовых связей", - поясняют специалисты.

По оценкам ВБ, в экономике США в этом году прогнозируется спад на 6,1%, что станет "отражением потрясений, связанных с принятием мер по сдерживанию пандемии". При этом объем производства в зоне евро в 2020 году, как ожидается, сократится на 9,1%, а экономику Японии, по прогнозам, ждет спад на 6,1%.

Негативный сценарий и возможность ухудшения прогнозов

Авторы доклада также рассмотрели и негативный сценарий, согласно которому, в этом году мировую экономику может ожидать падение на 8%, а в 2021 году - слабый рост немногим более чем на 1%, при этом производство в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах сократится в этом году почти на 5%.

"Нынешние события уже вызвали беспрецедентный по стремительности и резкости пересмотр прогнозов роста мировой экономики в сторону понижения. Судя по опыту прошлого, нам, возможно, еще предстоит пересмотреть прогнозы роста в сторону дальнейшего понижения, а это подразумевает, что властям [государств по всему миру], возможно, надо быть готовыми принять дополнительные меры по стимулированию деловой активности", - отметил директор Департамента изучения перспектив экономического развития ВБ Айхан Косе.

Вспышка вызываемого коронавирусной инфекцией заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Все страны и территории были вынуждены принять различные экстренные меры санитарно-эпидемиологического характера, что привело к возникновению глубокого международного экономического кризиса. По прогнозу МВФ, в текущем году в мировой экономике будет зафиксирован спад в размере 3%. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились 7 млн человек, более 400 тыс. умерли.