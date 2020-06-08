Всемирный банк ожидает спада экономики России на 6% в 2020 году

ВАШИНГТОН, 8 июня. /ТАСС/. Российскую экономику в этом году ожидает спад на уровне 6% в связи с пандемией COVID-19 и снижением цен на нефть, говорится в июньском докладе Всемирного банка (ВБ) "Перспективы мировой экономики".

"Экономику России в этом году ждет спад на 6%, обусловленный скачком заболеваемости COVID-19 и падением цен на нефть", - отмечается в докладе. Таким образом, Всемирный банк резко ухудшил свой январский прогноз по динамике ВВП РФ в 2020 году (+1,6%).

При этом в 2021 году российскую экономику ждет подъем на 2,7%, считают авторы документа. Это также значительно выше январского прогноза (+1,8%).

Прогноз Минэкономразвития предполагает снижение ВВП РФ в 2020 году на 5% и рост 2021 году на 2,8%.

По мнению экспертов ВБ, сокращение доходов федерального бюджета РФ из-за падения цен на нефть "будет компенсировано за счет перечислений из Фонда национального благосостояния, который на начало 2020 года составлял примерно 9% ВВП страны".

Кроме того, Всемирный банк ожидает тяжелейшей со времен Второй мировой войны рецессии глобальной экономики - в 2020 году мировой ВВП может рухнуть на 5,2%.