В Кашире открыли комплекс по переработке отходов за 3,5 млрд рублей

КАШИРА /Московская область/, 8 июня. /ТАСС/. Компания "РТ-Инвест" (входит в Ростех) запустила в понедельник в работу в подмосковной Кашире комплекс по переработке отходов стоимостью более 3,5 млрд рублей. Производство стало восьмым такого рода, заработавшим в Московской области.

"Новый комплекс станет важным звеном формируемой сейчас в масштабах страны инфраструктуры комплексной системы обращения с отходами. Согласно нацпроекту "Экология", аналогичные современные предприятия будут создаваться во всех регионах России", - отметила в ходе открытия вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

На предприятии планируется сортировать до 300 тыс. тонн отходов в год, обслуживать завод будут 450 сотрудников. В будущем в составе комплекса появятся мощности по переработке полимерной продукции в гранулы, из которых можно производить пластмассовые изделия.

Комплекс в Кашире - восьмой для Подмосковья и третий для "РТ-Инвест", первые два открыты под Коломной и Сергиевым Посадом, еще один планируется запустить в Можайском районе Подмосковья до конца года.

Комплекс оснащен отечественной линией сортировки, которая позволит отбирать из общего потока отходов более 20 видов фракций, которые будут отправлены на переработку. Оставшиеся после сортировки отходы временно будут складироваться на специальных картах размещения с геомембраной, которая исключает попадание вредных веществ в почву и грунтовые воды. В дальнейшем они будут направлены на мусорозаводы "РТ-Инвест" по переработке отходов в электроэнергию.

На предприятии будет осуществляться 100% отсев опасных отходов - батареек, аккумуляторов, ртутных ламп, которые будут отправляться на предприятия по переработке такой продукции. Сточные воды будут фильтроваться до уровня требований, предъявляемых к рыбохозяйственным водоемам. Цеха компостирования оборудованы системой дегазации, которая устраняет запахи.