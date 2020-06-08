Кассация отменила решения первой и апелляционной инстанций по делу ФАС и нефтетрейдеров

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Арбитражный суд Московского округа отменил решение Девятого арбитражного апелляционного суда, отклонившего в декабре 2019 года жалобу Федеральной антимонопольной службы (ФАС) на решение суда первой инстанции, который признал незаконным возбуждение дела против нефтетрейдеров, говорится в сообщении ФАС.

"Сегодня Арбитражный суд Московского округа отменил решения первой и апелляционной инстанций и признал законными приказ ФАС и определение о назначении дела к рассмотрению", - отмечается в сообщении.

В ФАС отметили, что с самого начала рассмотрения дела не были согласны с позицией ответчиков и настаивали на мерах, позволяющих продолжить работу ведомства по этому делу.

"Рад, что кассационный суд согласился с нашей позицией. Уже в ближайшее время мы вернемся к рассмотрению этого прецедентного дела и обязательно доведем его до конца", - заявил статс-секретарь - заместитель руководителя ФАС Андрей Цариковский.

Глава трейдера "Солид - товарные рынки" Илья Мороз сообщил ТАСС о том, что компания дождется резолютивной части решения суда и после этого будет думать о дальнейших своих шагах.

"Мы уважаем решение суда", - отметил Мороз.

История дела

В начале 2019 года ФАС возбудила дело против трейдеров "Солид - товарные рынки" и "А-Ойл". По версии антимонопольной службы, компании заключали между собой фиктивные сделки, что могло привести к росту цен на нефтепродукты. Однако Арбитражный суд Москвы признал возбуждение дела незаконным, отметив, что ФАС "вышла за пределы полномочий, применив состав антимонопольных правонарушений, устанавливающий ответственность к участникам торгов, проводимых в другом порядке и форме". Суд также учел, что контроль за соблюдением правил участниками при проведении организованных торгов осуществляет Банк России, а не ФАС.

Ведомство это решение обжаловало, но в декабре Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу антимонопольной службы. ФАС обратилась с кассацией.