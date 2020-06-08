Мосгорсуд прокомментировал претензии Счетной палаты, связанные с бюджетом 2019 года

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Мосгорсуд разъяснил претензии Счетной палаты, связанные с исполнением федерального бюджета в 2019 году. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"В заключении указано, что переданные суду департаментом городского имущества Москвы три здания и два земельных участка общей стоимостью 4 миллиарда 834 миллиона 798 тысяч рублей не отражены по состоянию на 1 января 2019 на забалансовом счете. Указанное имущество отражено на соответствующем счете 1 января 2020 года", - сказали в суде.

В Мосгорсуде пояснили, что указанный комплекс зданий, в котором располагается Мосгорсуд, строился в период с 2002 по 2012 год и был передан суду на праве безвозмездного пользования. Отражение данного имущества на забалансовом счете носило длительный характер и являлось предметом продолжительной работы по его оформлению. В пресс-службе добавили, что данный недостаток был устранен на 1 января 2020 года, то есть до начала проведения проверки.

"Весь объем бюджетных средств, доведенных Судебным департаментом при Верховном суде РФ до Московского городского суда в 2019 году, составил 1,2 млрд рублей, включая заработную плату сотрудников суда", - сказали в пресс-службе.

Ранее Счетная палата РФ выявила нарушения в Судебном департаменте при Верховном суде и Мосгорсуде на сумму свыше 5,2 млрд рублей при расходовании бюджета в 2019 году. Счетная палата проверила, как в 2019 году расходовали бюджет Конституционный и Верховный суды, в том числе Судебный департамент при ВС и подведомственный ему Московский городской суд. Основные нарушения и недостатки были выявлены в Судебном департаменте и Московском городском суде - всего 27 нарушений и 17 недостатков на сумму свыше 5,2 млрд рублей.