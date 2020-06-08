Источник: Минтранс предложил определить сроки завершения программы вывозных рейсов

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Минтранс РФ предложил определить сроки завершения программы вывозных рейсов, сообщил ТАСС источник, близкий к Росавиации. По его словам, соответствующее предложение первый заместитель министра транспорта, руководитель Росавиации Александр Нерадько направил в профильные ведомства. На данный момент конкретные сроки программы вывоза граждан из-за рубежа не установлены.

"Росавиация предложила усилить ответственность граждан, оставшихся за рубежом, в связи с тем, что некоторые из них могут через регистрацию и подачу заявления на вывоз и матпомощь на Едином портале госуслуг получать денежные компенсации, но при этом оставаться за рубежом. Для этого предлагается определить сроки завершения программы вывозных рейсов, а также информировать россиян, что возможность вылететь предлагается однократно и аннулируется при неявки на рейс без уважительной причины", - сказал он.

Более того, Нерадько предложил отменить принцип формирования вывозных рейсов по территориальному принципу (сейчас в подавляющем большинстве случаев действует принцип "одна страна вылета - один город прилета"), так как это может повысить загрузку вывозных авиарейсов и повысить использование бюджетных средств, направленных на компенсацию авиакомпаниям за выполнение вывозных рейсов. Также, по словам источника, Минтранс предлагает определить несколько хабов в Европе и выполнять из них рейсы по фиксированному расписанию. "Это могут быть Амстердам, Вена, Париж, Рим, Франкфурт-на-Майне и так далее", - отметил собеседник ТАСС.

Россия на фоне пандемии с 1 февраля поэтапно ограничивала международное авиасообщение, с 27 марта были закрыты абсолютно все рейсы за рубеж, за исключением вывозных, грузовых и почтовых. На данный момент сформирован график вывозных рейсов до 14 июня. В мае правительство выделило МИД 900 млн рублей на оказание помощи россиянам, находящимся за рубежом во время пандемии.