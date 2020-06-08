Парфенчиков: спад объемов производства в АПК Карелии прекратится через два-три года

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Власти Республики Карелия рассчитывают за два-три ближайших года решить проблему со снижением объемов производства в агропромышленном секторе экономики за счет ввода новых мощностей на госпредприятиях. Об этом в понедельник доложил президенту РФ Владимиру Путину глава республики Артур Парфенчиков на встрече в режиме видеоконференции.

Президент обратил внимание главы региона на снижение объема сельскохозяйственного производства в Карелии и попросил пояснить, в связи с чем это произошло.

"Пока эффективных инвесторов мы не нашли, желающих вкладываться. Но опыт наших государственных предприятий показывает, что мы способны сельское хозяйство отрабатывать в рамках государственного управления <...> Надеемся, что эту негативную тенденцию сокращения производства сельхозпродукции... мы в ближайшие 2-3 года... преодолеем, в том числе, за счет ввода новых мощностей на наших государственных предприятиях", - сказал Парфенчиков, отметив, что это прежде всего, касается производства молока.

Он добавил, что в последние годы власти Карелии столкнулись с ситуацией, когда "произошло фактически банкротство ряда крупных молочных предприятий". Парфенчиков также отметил, что для привлечения инвесторов в АПК власти Карелии начали формирование кластера сельскохозяйственных земель. "Реально часть земель оказалась просто у недобросовестных собственников, мы сейчас вынуждены эти земли изымать, формировать кластер дальше, чтобы искать бизнес. Пока новых инвесторов не нашли, поэтому идем по пути бюджетного финансирования, планируем полное восстановление обанкротившегося пряженского предприятия, в свое время одного из крупнейших животноводческих предприятий Карелии, из нашего национального плана планируем выделить деньги на строительство современной фермы", - пояснил глава республики.

По его словам, власти Карелии уделили серьезное внимание и фермерству. "Три года назад не было даже нескольких десятков фермеров, чтобы создать ассоциацию фермеров Карелии. За последние три года у нас зарегистрировано почти 250 фермерских хозяйств. Мы отработали сейчас целую программу развития фермерских хозяйств и видим здесь очень серьезный потенциал, занимаемся созданием условий для кооперации фермеров, работаем над развитием ветеринарной службы", - пояснил Парфенчиков.