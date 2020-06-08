СП "Газпрома" и "Русгаздобычи" подписало ключевые договоры по комплексу в Усть-Луге

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. "Русхимальянс", которым на паритетной основе владеют "Газпром" и "Русгаздобыча", подписал ключевые договоры в рамках проекта создания комплекса переработки и сжижению этансодержащего газа в районе Усть-Луги, говорится в сообщении "Газпрома".

"Подписаны договоры на поставку сырьевого и товарного газа, этановой фракции. Заключен ЕРС-контракт на создание объектов газопереработки и общезаводского хозяйства интегрированного комплекса", - отмечается в сообщении. Кроме того, "Газпром" и "Русхимальянс" заключили 20-летние коммерческие договоры на поставку сырьевого и товарного газа. Таким образом, сырьевое обеспечение интегрированного комплекса гарантировано на длительную перспективу.

Согласно подписанным документам, этансодержащий природный газ будет поставляться с месторождений "Газпрома" в адрес "Русхимальянса" в объеме 45 млрд куб. м в год. Газ, оставшийся после переработки (выделения этановой фракции и других ценных компонентов) и производства сжиженного природного газа, будет поставляться в газотранспортную систему "Газпрома" в объеме около 18 млрд куб. м в год. Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов при этом отметил: "Подписанный сегодня с "Русхимальянсом" договор предусматривает ежегодную поставку 45 млрд куб. м газа в течение 20 лет. Это крупнейший контракт на поставку газа в России в истории "Газпрома".

Подписан также договор между "Русхимальянсом" и "Балтийским химическим комплексом" (100%-ное дочернее предприятие "Русгаздобычи") на поставку этановой фракции для дальнейшей переработки на технологически связанном с интегрированным комплексом газохимическом предприятии. Срок поставок - 20 лет.

Кроме того, "Русхимальянс" заключил ЕРС-контракт с АО "НИПИГАЗ" (группа "Сибур") на полный цикл работ по созданию объектов газопереработки и общезаводского хозяйства комплекса. Подрядчик обеспечит подготовку рабочей документации, поставку оборудования и материалов, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ, а также окажет услуги по интеграции объектов комплекса с общезаводским хозяйством.

В рамках подписанного в сентябре 2019 года договора АО "НИПИГАЗ" уже провело для "Русхимальянса" комплекс инженерных изысканий и разработало основные технические решения. В настоящий момент идет разработка проектной документации для объектов газопереработки.

В дальнейшем "Русхимальянс" определит ЕРС-подрядчиков для создания объектов по сжижению природного газа, товарно-сырьевой базы, морского отгрузочного терминала и других непроизводственных объектов. Для комплексного управления строительством интегрированного комплекса будет выбран ЕРСМ-подрядчик.

О проекте

В марте 2019 года "Газпром" и "Русгаздобыча" приняли решение о финальной конфигурации проекта создания комплекса по переработке и сжижению природного газа в районе Усть-Луги (оператор — "Русхимальянс"). Сырьем для предприятия станет этансодержащий природный газ из месторождений "Газпрома" в Надым-Пур-Тазовском регионе, доставляемый по выделенным газопроводам. Строящийся комплекс станет самым мощным по объему переработки газа в России и крупнейшим по объему производства сжиженного природного газа в регионе Северо-Западной Европы (СПГ, 13 млн тонн в год). Помимо СПГ товарной продукцией будут этановая фракция, сжиженные углеводородные газы и пентан-гексановая фракция.

Строительство технологически связанного с комплексом газохимического предприятия обеспечит "Русгаздобыча". Предприятие будет перерабатывать получаемый с комплекса этан и производить до 3 млн тонн различных марок полиэтилена.

Сроки ввода предприятий в эксплуатацию синхронизированы: первые очереди - в четвертом квартале 2023 года, вторые очереди — в четвертом квартале 2024 года.