Bauer Media Group в России сменила структуру владения

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Издательский дом Bauer Media Group в России, выпускающий "Тайны звезд", "Оракул", "Женские истории" и другие журналы, поменял структуру управления, немецкие учредители продали свою долю. Это подтвердил в понедельник ТАСС генеральный директор издательского дома Алексей Иванов.

"Управлять [издательским домом] буду я с моим партнером, исполнительным директором Музой Монамс", - сказал он.

По данным газеты "Коммерсантъ", в результате новой сделки 99,9% российской Bauer Media Group перешли к компании ООО "Эйм-Медиа" и ее структурам. 60% в этой компании владеет Алексей Иванов, а 40% - Муза Монамс, ей же принадлежат оставшиеся 0,1% компании. Сумма сделки не раскрывается. Согласно данным издания, издательский дом будет переименован, но сможет использовать имя Bauer Media Group до 2021 года.

В 2015 году, после вступления в силу закона об ограничении иностранного капитала в СМИ, структуры немецкого медиахолдинга уже сокращали долю в российском ООО "Бауэр Медиа Групп" до 20%, остальные 80% поровну поделили пять топ-менеджеров российского ИД. После ряда изменений этой долей владели исполнительный директор Муза Монамс, издатель Александр Иоффе, главный редактор журнала "Звезды и советы" Елена Прядко, заместитель гендиректора дистрибуторской компании ТДС Светлана Якушевич и главный редактор развлекательных изданий ИД Алишер Халилов.

Bauer Media Group - крупнейший по аудитории издательский дом в России. Его бизнес в стране, по собственным данным, включает более 80 изданий с продажами около 90 млн экземпляров в год с учетом спецвыпусков. Mediascope, по словам господина Иванова, оценивал совокупную аудиторию 16 основных изданий за первый квартал 2020 года в 9,2 млн человек.