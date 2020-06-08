Председателем совета директоров СУЭК назначен Самир Брихо

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Годовое общее собрание акционеров "Сибирской угольной энергетической компании" (СУЭК) избрало Самира Брихо новым председателем совета директоров компании. Об этом говорится в сообщении СУЭК.

"В ходе собрания в рамках планового обновления совета директоров были избраны новый состав и председатель совета. Александра Ландиа, который на протяжении последних лет возглавлял совет директоров СУЭК, на этом посту сменил Самир Брихо", - отмечается в пресс-релизе.

Ранее в компании было принято решение сменить главу СУЭК. Владимир Рашевский, занимавший пост генерального директора с 2004 года, покинул должность в соответствии с планом поэтапной трансформации структуры управления СУЭК. Новым генеральным директором стал генеральный директор "Сибирской генерирующей компании" (СГК), "дочки" СУЭК, Степан Солженицын.

СУЭК - крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из ведущих производителей тепла и электроэнергии в Сибири. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 12 регионах России. Основной акционер - Андрей Мельниченко. EuroChem Group AG - один из ведущих мировых производителей азотных, фосфорных и калийных удобрений.