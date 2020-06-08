"Автотор" в середине июня приостановит производство BMW из-за нехватки компонентов

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Калининградский завод "Автотор" с середины июня и до конца месяца приостановит производство автомобилей BMW из-за нехватки компонентов, сообщил ТАСС генеральный директор "Автотора" Руслан Садыков.

"С учетом остановки весной 2020 года заводов BMW в Европе и США в логистической цепочке поставок автокомпонентов образовался временной люфт. С середины июня производство BMW на заводе "Автотор" в Калининграде будет приостановлено. В начале июля планируется возобновить работу конвейера и выйти на штатный режим производства. Это не сиюминутное решение. Такой вариант развития событий был предусмотрен, были разработаны соответствующие меры, направленные на минимизацию негативных последствий сложившейся ситуации", - отметил Садыков.

Чтобы обеспечить частичную занятость персонала в период приостановки, на предприятии по производству BMW будут проводиться внеплановые и планово-предупредительные мероприятия по обслуживанию оборудования, уточнил он.

Ранее глава BMW Group Russia Штефан Тойхерт сообщал, что сейчас сборочные мощности BMW на "Автоторе" загружены на 70%, однако уже в июле автоконцерн рассчитывает выйти на докризисный уровень. Проблема с автокомпонентами будет решена к середине - концу июля, уверен Тойхерт.

Он также подчеркнул, что компания ожидает увеличения спроса на автомобили в РФ начиная с июля. По словам Тойхерта, в России наметился тренд на восстановление авторынка после резкого падения продаж в апреле (-72,4%). По прогнозу BMW, в июне российский рынок сократится на 20%, а продажи компании - на 10-15%.

Холдинг "Автотор" основан в 1994 году в Калининграде. Он производит автомобили под марками BMW, KIA, Hyundai. Производственные мощности рассчитаны на 350 тыс. машин в год. Как ранее сообщал основатель концерна Владимир Щербаков, в 2020 году производство автомобилей на предприятии в среднем может упасть на 40% из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.