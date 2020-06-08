Карелия до конца года сохранит введенные из-за коронавируса преференции для бизнеса

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Власти Республики Карелия до конца 2020 года сохранят преференции для предпринимателей, введенные ранее из-за пандемии коронавируса, на данный момент под ограничениями находятся лишь 7 отраслей экономики республики. Об этом в понедельник доложил президенту РФ Владимиру Путину глава Карелии Артур Парфенчиков в ходе рабочей встречи в формате видеоконференции.

"Нами будут сохранены до конца текущего года все региональные преференции, введенные для бизнеса в условиях пандемии... На сегодняшний день у нас под ограничениями находятся лишь семь отраслей экономики, и уровень закрытости экономики сегодня менее 1,5%. Мы открыли всю розничную торговлю, в том числе и торговые центры открыли... Три недели работы розничной торговли в полном объеме показали, что негативных эффектов не возникло с точки зрения распространения коронавирусной инфекции", - сказал Парфенчиков.

Он отметил, что на данный момент "большой востребованностью" в республике пользуются меры поддержки бизнеса, которые были введены правительством РФ. "За субсидией на компенсацию затрат по оплате труда работников в размере одного МРОТ обратилось порядка 91% от числа имеющих право на выплату предпринимателей Карелии. Кредитными организациями проведена реструктуризация порядка 600 кредитов субъектам малого и среднего бизнеса на сумму более 900 млн рублей. Выданы беспроцентные кредиты на заработную плату юридическим лицам на сумму свыше 300 млн рублей", - пояснил глава республики.

По его словам, для поддержки предпринимателей "в сложный период для экономики Карелии" существенно были расширены региональные меры государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. "В ходе проведенной заявочной кампании мы субсидировали субъектам МСП затраты на приобретение оборудования, по уплате процентов по кредитам и лизинговым платежам, приобретение техники, коммунальных и арендных платежей. Предприятиям из наиболее пострадавших отраслей экономики оказывается финансовая помощь из регионального бюджета в размере 1 МРОТ на работника в части компенсации затрат по выплате заработной платы на период приостановки работы. Также предоставляется единовременная помощь в размере 1 МРОТ самому индивидуальному предпринимателю", - отметил Парфенчиков.

Он добавил, что общий объем введенных налоговых преференций оценивается в 806 млн рублей, а число потенциальных получателей этих мер поддержки превысило 5 тыс. налогоплательщиков. "В результате за апрель-май мы оказали финансовую поддержку 3 357 субъектам малого и среднего предпринимательства... В результате принятия сбалансированных мер государственной поддержки, несмотря на кризис, удалось сохранить положительную динамику показателей в экономике региона. По итогам января-апреля 2020 года индекс производства составил почти 114%", - уточнил глава республики.