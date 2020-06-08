Путин поручил выделить 6 млрд рублей на докапитализацию "Росагролизинга"

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству выделить 6 млрд рублей на докапитализацию "Росагролизинга" в срок до 25 июня. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Правительству Российской Федерации: обеспечить выделение из федерального бюджета бюджетных ассигнований в 2020 году на увеличение <…> уставного капитала акционерного общества "Росагролизинг" в размере 6 млрд рублей. Срок - 25 июня 2020 г.", - говорится в сообщении.

Президент также поручил выделить субсидии производителям сельскохозяйственной техники в размере 2 млрд рублей, субсидии производителям специализированной техники или оборудования в целях предоставления покупателям скидки при приобретении такой техники или оборудования в размере 1,5 млрд рублей, субсидии на возмещение потерь в доходах российских лизинговых организаций при предоставлении лизингополучателю скидки по уплате авансового платежа по договорам лизинга специализированной техники и (или) оборудования в размере 1 млрд рублей.

О том, что уставной капитал "Росагролизинга" будет увеличен на 6 млрд рублей, Путин сообщил на совещании 20 мая. Он отметил, что с апреля "Росагролизинг" установил более льготные условия по лизингу - с пониженной ставкой и отложенными платежами, чтобы стимулировать обновление парка агропредприятий.