Российский фондовый рынок вырос, несмотря на противоречивый внешний фон

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Российские индексы в понедельник продолжили осторожный рост, несмотря на попытки рынка уйти в коррекцию. Так, индекс Мосбиржи под конец торгов вырос на 0,13%, до 2796,3 пункта, РТС - на 0,23%, до 1288,71 пункта.

Отечественная валюта также продолжила укрепление, несмотря на коррекцию нефтяных цен. Доллар к рублю на 19:36 мск снизился на 0,44%, до 68,4 рубля, евро - на 0,4%, до 77,25 рубля. Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,2%, до $40,97 за баррель.

В понедельник российской фондовый рынок умеренно вырос, несмотря на негативный внешний фон, отметил главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

"Основным поводом к продажам российских активов могла послужить ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent отступился ниже $41 за баррель. При этом разнонаправленная динамика западных фондовых площадок сдержала продажи в наших акциях. Так, в Европе к вечеру основные индексы теряли в пределах 0,4%, а в США после первых часов торгов индексы Dow Jones и S&P500 поднялись на 0,9% и 0,5% соответственно", - пояснил эксперт.

Аутсайдерами торгов выступили акции "Акрона" и НЛМК, потерявшие более 3%. Лучше рынка торговались "Русгидро" и "Аэрофлот", рост которых составил 6,4% и 6,6% соответственно.

"Акции "Аэрофлота" росли на фоне предложения Росавиации разрешить международное авиасобщение с 15 июня, а также распоряжение премьер-министра о разрешении выезда за границу к родственникам, на работу и лечение", - пояснил старший вице-президент ВТБ Владимир Потапов.

Эксперт полагает, что до заседания Федрезерва США в среду российский рынок будет торговаться в боковике на фоне ограниченных драйверов роста.

Прогноз на завтра

Завтра, по мнению инвестиционного стратега "БКС Премьер" Александра Бахтина, осторожный оптимизм на рынках сохранится, хотя возможными препятствиями для роста могут выступить напряженность в отношениях США и Китая и усиление давления со стороны "вирусного" фактора.

Из статистики вторника эксперт предлагает обратить внимание на уточненные данные по ВВП еврозоны за первый квартал, апрельское сальдо торгового баланса Германии и число открытых в апреле вакансий на рынке труда США (JOLTS).

По оценкам "БКС Премьер", индекс Мосбиржи в понедельник может формироваться в диапазоне пунктов 2775-2815 пунктов, курс рубля к доллару - 68,2-70 рублей.

В свою очередь старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова прогнозирует курс доллара в пределах 68,15-69,00 рублей, евро - 77,00-78,00 рублей.