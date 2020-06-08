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Путин поручил рассмотреть снижение цены перевозок сельхозпродукции для развития экспорта

Правительству, РЖД и "Российскому экспортному центру" необходимо представить доклад до 1 августа 2020 года

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству, РЖД и "Российскому экспортному центру" (РЭЦ) в срок до 1 августа 2020 года рассмотреть вопрос о снижении стоимости перевозки сельхозпродукции, сырья и продовольствия для стимулирования экспорта. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Правительству РФ <...> совместно с открытым акционерным обществом "Российские железные дороги" и акционерным обществом "Российский экспортный центр" в целях стимулирования экспорта сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия рассмотреть вопрос о снижении стоимости перевозки железнодорожным транспортом такой продукции", - говорится в документе.

Доклад необходимо представить до 1 августа 2020 года.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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