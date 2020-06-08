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Глава концерна VW Group с 1 июля перестанет руководить подразделением Volkswagen

По данным издания WirtschaftsWoche, Герберт Дисс столкнулся с критикой из-за сложностей в производстве новых моделей марки Volkswagen

БЕРЛИН, 8 июня. /ТАСС/. Глава концерна VW Group Герберт Дисс не будет руководить подразделением Volkswagen, отказ от совмещения постов поможет ему сосредоточиться на ключевой должности. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба концерна по итогам внеочередного заседания наблюдательного совета.

Марку Volkswagen с 1 июля возглавит операционный директор Ральф Брандштеттер. "Таким образом, председатель правления концерна Герберт Дисс, который до сих пор занимал оба поста, получит больше свободы действий в должности руководителя концерна", - отмечается в пресс-релизе.

Volkswagen - один из крупнейших автопроизводителей мира, выпускающий автомобили 12 марок. Дисс возглавляет концерн с 2018 года.

По данным издания WirtschaftsWoche, Дисс столкнулся с критикой из-за сложностей в производстве новых моделей марки Volkswagen.

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