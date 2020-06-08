Путин поручил представить перечень допмер по расширению сбыта фермерской продукции

МОСКВА, 8 июня./ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с регионами представить до 1 июля 2020 года перечень дополнительных мер по расширению сбыта продукции фермерских хозяйств. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации рассмотреть вопрос о дополнительных мерах по расширению сбыта продукции крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов и по итогам его рассмотрения при необходимости принять решения", - отмечается в сообщении.

В частности, необходимо определение доли нестационарных торговых объектов, используемых для реализации произведенной крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и сельскохозяйственными потребительскими кооперативами продукции, в общем количестве нестационарных торговых объектов, включенных в схему размещения нестационарных торговых объектов. Кроме того, необходимо принять решения об организации в субъектах Российской Федерации региональных и межрегиональных фермерских ярмарок, нестационарной и мобильной (развозной) торговли с возможностью предоставления крестьянским (фермерским) хозяйствам и сельскохозяйственным потребительским кооперативам бесплатных торговых мест или субсидирования затрат на их предоставление и установлении возможности осуществления на принадлежащих крестьянским (фермерским) хозяйствам и сельскохозяйственным потребительским кооперативам земельных участках в составе земель сельскохозяйственного назначения сбыта произведенной ими продукции.

Доклад должен быть представлен в срок до 1 июля 2020 г.