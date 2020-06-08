{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Путин поручил представить перечень допмер по расширению сбыта фермерской продукции

В частности, необходимо принять решения об организации в регионах фермерских ярмарок, нестационарной и мобильной торговли с возможностью предоставления крестьянским хозяйствам и сельскохозяйственным потребительским кооперативам бесплатных торговых мест или субсидирования затрат на их предоставление

МОСКВА, 8 июня./ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с регионами представить до 1 июля 2020 года перечень дополнительных мер по расширению сбыта продукции фермерских хозяйств. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации рассмотреть вопрос о дополнительных мерах по расширению сбыта продукции крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов и по итогам его рассмотрения при необходимости принять решения", - отмечается в сообщении.

В частности, необходимо определение доли нестационарных торговых объектов, используемых для реализации произведенной крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и сельскохозяйственными потребительскими кооперативами продукции, в общем количестве нестационарных торговых объектов, включенных в схему размещения нестационарных торговых объектов. Кроме того, необходимо принять решения об организации в субъектах Российской Федерации региональных и межрегиональных фермерских ярмарок, нестационарной и мобильной (развозной) торговли с возможностью предоставления крестьянским (фермерским) хозяйствам и сельскохозяйственным потребительским кооперативам бесплатных торговых мест или субсидирования затрат на их предоставление и установлении возможности осуществления на принадлежащих крестьянским (фермерским) хозяйствам и сельскохозяйственным потребительским кооперативам земельных участках в составе земель сельскохозяйственного назначения сбыта произведенной ими продукции.

Доклад должен быть представлен в срок до 1 июля 2020 г.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
МЭР ожидает инфляцию в России в июне на уровне 3-3,2% в годовом выражении
В ведомстве считают, что рост цен будет сдерживаться потребительским спросом, который остается в начале июня ниже уровней до введения режима нерабочих дней
Читать полностью