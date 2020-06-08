Путин поручил проработать вопрос доставки рыбы с Дальнего Востока Северным морским путем

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству России совместно с Росатомом и РЖД проработать вопрос доставки рыбы с Дальнего Востока в европейскую часть России через Северный морской путь. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Правительству Российской Федерации совместно с Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом", открытым акционерным обществом "Российские железные дороги" в целях снижения стоимости рыбной продукции проработать вопрос снижения затрат на ее доставку из регионов Дальнего Востока в европейскую часть России, используя Северный морской путь", - отмечается в сообщении.

Доклад необходимо представить в срок до 1 июля 2020 года. Кроме того, правительству России поручено в тот же срок совместно с отраслевыми союзами (ассоциациями) определить условия переноса сроков реализации корпоративных программ повышения конкурентоспособности и специальных инвестиционных контрактов. Также кабмину поручается до 15 июля 2020 года представить предложения по вопросам выделения дополнительных средств на увеличение объемов новых и пролонгацию на срок до 1 года действующих кредитов, выданных по льготной ставке сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию.