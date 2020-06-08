МЭР ожидает инфляцию в России в июне на уровне 3-3,2% в годовом выражении

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Минэкономразвития ожидает, что инфляция в России в июне составит 0,1-0,2% в месячном выражении, в годовом выражении - 3-3,2%, говорится в докладе "Картина инфляции. Июнь 2020 года", подготовленном Минэкономразвития.

"При сохранении стабильной курсовой динамики, а также благоприятной ситуации на рынке плодоовощной продукции темпы роста потребительских цен в июне ожидаются на уровне 0,1-0,2% м/м, что соответствует диапазону 3,0-3,2% г/г", - говорится в докладе.

Отмечается, что рост цен в июне будет сдерживаться потребительским спросом, который остается в начале июня ниже уровней до введения режима нерабочих дней. "В июне динамика инфляции будет в значительной степени определяться ценовой политикой организаций в сфере торговли непродовольственными товарами и бытовых услуг, которые во многих регионах возобновили работу с 1 июня", - отмечают в Минэкономразвития.

Восстановление спроса

По данным Росстата, в мае 2020 года инфляция замедлилась до 3% в годовом выражении после 3,1% в апреле. "Потребительский спрос в мае восстанавливался, однако в условиях действия объективно обусловленных ограничений оставался ниже уровней до введения режима нерабочих дней. Сдерживающее влияние на инфляцию в мае также оказывала динамика валютного курса", - подчеркивают в Минэкономразвития.

Кроме того, цены на продовольственные товары (с исключением сезонности) в мае не росли, в годовом выражении их рост замедлился до 3,3% с 3,5% месяцем ранее. Снижению продовольственной инфляции способствовала нормализация спроса на отдельные товары, а также укрепление рубля в мае, указывают в Минэкономразвития.

По данным министерства, снижение цен в мае на плодоовощную продукцию на 0,4% в месячном выражении после роста на 7,9% в апреле было обусловлено, в первую очередь, удешевлением стоимости импортируемых товаров (преимущественно фруктов) за счет укрепления курса национальной валюты.

Непродовольственная инфляция в мае продолжила замедление, ограниченный спрос на товары длительного пользования и стабилизация курса рубля отразились в снижении цен на телерадиотовары и околонулевой динамике цен на электротовары. Также снизились темпы роста цен на ряд товаров повседневного спроса (бытовая химия, медикаменты), отмечается в докладе.

Рост цен на потребительские услуги в мае несколько ускорился в связи с началом снятия ограничений в данной сфере. Повышенными темпами росли, в том числе, цены на услуги связи, страхования и бытовые услуги.