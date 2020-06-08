Вернутся не все. Как российский IT и телеком будут выходить из удаленки после пандемии

Стратегия развития Qiwi, к примеру, уже долгое время предполагает, что практически все сотрудники, если им так комфортнее работать, могут не посещать офис при согласовании с начальством. После карантина Qiwi рассматривает возможность расширить эту практику вплоть до того, что сотрудники смогут работать удаленно постоянно, но при должном выполнении своих обязанностей.

Учитывая специфику работы в IT и телекома, компании из этих сфер оказались одними из самых подготовленных к массовому переходу на удаленку. Такие компании, как Qiwi, HeadHunter и "Лаборатория Касперского", операторы связи и агрегаторы такси еще до карантина имели практику удаленной работы, которая помогает им справиться с кризисом.

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Российские компании в сфере телекома и IT рассматривают различные варианты возвращения в офисы после снятия ограничений в связи с пандемией - вплоть до перевода на постоянную удаленку большинства работников. О том, как может измениться работа после карантина, ТАСС рассказали представители компаний.

В "Лаборатории Касперского", где сейчас на удаленке находится 95% сотрудников, также планируют не отказываться от практики удаленной работы время от времени по согласованию с начальством и после снятия ограничений. Однако внутренние опросы компании показывают, что немало сотрудников все же хотят вернуться в офис после карантина, отмечает директор по работе с персоналом Марина Алексеева.

Почти 100% сотрудников HeadHunter перешли в последнее время на удаленную работу, рассказывает директор по организационному развитию Марина Львова, но и до карантина в компании было много тех, кто всегда работал из дома. В связи с этим компания позволяет своим работникам каждый день выбирать вариант, ехать офис или работать удаленно.

Свои планы в отношении будущего удаленки пока не раскрывают в "Яндексе" и Mail.ru Group, которые разрешили сотрудникам работать из дома до осени, и в Rambler Group, где в "хоум-офисах" сейчас работает 95% сотрудников. При этом, отмечает, например, представитель Mail.ru Group, в целом удаленный режим хорошо себя зарекомендовал, не уменьшив, а даже временами повысив, эффективность работы.

Телеком: десятки тысяч человек вне офисов и всем ли надо возвращаться

Наравне с IT-компаниями российские операторы связи также смогли организовать удаленную работу для своих сотрудников без потери качества, несмотря на то, что некоторым из них пришлось переводить на такой режим работы десятки тысяч человек, чье присутствие в офисах не является критически важным.

"Ростелеком", который перевел на удаленку 50 тыс. человек, пока рассматривает различные варианты возвращения сотрудников в офис, отмечая при этом, что порядка трети работников были бы не против хотя бы частично остаться на удаленке после снятия ограничений.

Порядка 30 тыс. сотрудников МТС на начало июня трудятся удаленно, и со снятием режима самоизоляции в регионах это число будет сокращаться, отметили в компании. Вместе с тем сотрудники оператора уже давно могут работать удаленно, в том числе и на постоянной основе.

Аналогичная практика есть и в "Билайне", где сейчас на удаленке работают 90% сотрудников. После снятия карантина специальная программа BeeFREE, которой в "мирное время" пользовались 60% работников, и которая позволяла несколько дней в неделю работать удаленно, может быть расширена, допустили в компании.

По словам директора по корпоративному развитию и управлению персоналом "Мегафона" Валентины Ватрак, в компании сейчас удаленно работает 15 тыс. человек (около 40% активной численности персонала). Учитывая, что многие сотрудники показывают высокую эффективность такой работы, оператор прорабатывает возможность оставить часть сотрудников на удаленке - решение по каждому подразделению будет приниматься отдельно.

В Tele2 сейчас удаленно работает порядка 8 тыс. человек. Хотя с начала апреля оператор перевел на работу вне офиса 96% персонала, возможности оставить хотя бы часть работников в таком режиме после карантина компания не комментирует.

Агрегаторы такси и каршеринги готовы вернуться в офисы