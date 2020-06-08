Fitch подтвердило рейтинг "Норникеля" на уровне "BBB-"

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) "Норильского никеля" на уровне "BBB-". Об этом сообщается в пресс-релизе агентства.

Прогноз по рейтингу компании также сохранен на уровне "стабильный".

В Fitch отметили, что распространение коронавирусной инфекции приведет к падению спроса и цен на промышленные металлы, в частности, медь и никель. Однако "Норникелю" удастся сохранить значительный уровень прибыли за счет высоких цен на палладий.

Аналитики агентства добавили, что рейтинг компании был сохранен несмотря на аварию, которая произошла 29 мая на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (входит в группу "Норникель"). Отмечается, что несмотря на сложность в определении действительных затрат компании для устранения последствий происшествия, "Норникель" обладает достаточными финансовыми возможностями, чтобы справиться с негативными последствиями аварии.

На территории ТЭЦ в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара разлилось более 21 тыс. кубометров нефтепродуктов на 180 тыс. кв. м грунта, а они также попали в водные объекты, что повлекло загрязнение и причинение вреда окружающей среде. 5 июня глава "Норникеля" Владимир Потанин сообщил, что компания проведет восстановительные работы и вернет экологическую систему на этой территории в прежнее состояние. Ранее он сообщил президенту Владимиру Путину, что оценивает стоимость ликвидации последствий аварии на ТЭЦ-3 в Норильске в сумму более 10 млрд рублей.

"Норникель" - производитель никеля, палладия, платины, кобальта, меди и родия. Компания также производит золото, серебро, иридий, селен, рутений и теллур. Производственные подразделения группы компаний "Норильский никель" расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае, а также в Финляндии и ЮАР.