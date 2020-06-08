Индексы биржи в Нью-Йорке растут, но неуверенность у инвесторов сохраняется

НЬЮ-ЙОРК, 8 июня. /ТАСС/. Ключевые индексы Нью-Йоркской фондовой биржи к закрытию биржевого дня в понедельник продемонстрировали позитивную динамику, на которую влияют как ожидания быстрого восстановления экономики США, так и сохраняющиеся опасения по поводу последствий пандемии.

Как следует из информации на сайте торговой площадки, перед финальным звонком промышленный индекс Dow Jones вырос на 462,12 пункта (1,70%), до отметки 27 573,10. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, поднялся на 38,16 пункта (1,19%) и оказался на отметке 3 232,09. Индекс электронной биржи Nasdaq вырос на 111,12 пункта (1,13%), до отметки 9 925,20.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть марки WTI оказалась к закрытию сессии на уровне $38,22 за баррель.

Газета The Wall Street Journal, комментируя итоги биржевой сессии, привела мнение руководителя отдела портфельных инвестиций Morgan Stanley Investment Management Эндрю Симмонса, отметившего, что "на протяжении последних недель появлялся целый ряд указаний, заставляющих предполагать, что мы начинаем выходить из экономического спада". В то же время, по мнению ведущего экономиста компании Capital Economics Оливера Джонса, "опасения по поводу коронавируса за два месяца не рассеются". "Ситуация в таких секторах экономики, как транспорт, которые особенно уязвимы для последствий пандемии, свидетельствует о том, что участники рынка ожидают медленного и болезненного восстановления в предстоящие месяцы", - привела его слова газета.