Минсельхоз поручил регионам разработать дорожные карты поддержки пушного звероводства

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Минсельхоз России поручил региональным органам управления разработать дорожные карты поддержки пушного звероводства. Об этом говорится в сообщении министерства.

"Региональным органам управления АПК поставлена задача совместно с профильными департаментами ведомства и отраслевыми союзами разработать дорожные карты с указанием мер поддержки пушного звероводства и сроков их реализации", - отмечается в сообщении.

Как пояснили в министерстве, на совещании, посвященном развитию подотрасли пушного клеточного звероводства, было отмечено, что эта отрасль оказалась одной из наиболее пострадавших в период пандемии коронавирусной инфекции из-за резкого сокращения спроса на пушно-меховую продукцию. Для эффективной работы звероводческих предприятий ведомством рассмотрены и сформированы дополнительные меры поддержки.

В ходе прошедшего совещания было отмечено, что подотрасль является традиционной и неотъемлемой частью животноводческого комплекса страны. В настоящее время клеточным пушным звероводством занимаются 36 предприятий. Основное производство сосредоточено в Тверской, Калининградской, Кировской областях, Республике Татарстан и Удмуртия, а также Ставропольском крае. Маточное поголовье насчитывает порядка 352 тыс. голов.

В структуре разводимых видов клеточных пушных животных 83% составляют норки, 13% - соболь, 3% - лисица и песец, 1% - хорь, енотовидная собака и шиншиллы. Племенная работа ведется 19 предприятиями, на площадках которых разводятся пушные звери 20 пород и типов.