Эксперты: банковское страхование в России в 2020 году может сократиться на 18-35%

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Объем банковского страхования в 2020 году сократится на 18%, до 524 млрд рублей в базовом прогнозе и на 35%, до 415 млрд рублей при негативном варианте развития событий, говорится в обзоре российского рейтингового агентства "Эксперт РА".

"Снижение потребительского спроса населения, а также действующие ограничивающие коэффициенты риска для заемщиков с высоким уровнем закредитованности на фоне снижения их доходов будут уменьшать выдачу потребительских кредитов, что приведет к сокращению страхования жизни и здоровья заемщика потребкредитов, - говорится в материале. - ИСЖ (инвестиционное страхование жизни - прим. ТАСС) и смешанное страхование жизни будут сокращаться на фоне снижения доходов населения, а также необходимости раскрытия полной информации о страховых продуктах".

Объем накопительного страхования жизни и ипотечное страхование, по ожиданиям аналитиков, напротив, увеличатся. Последнее - за счет введения льготной ставки по ипотеке и страхования заемщика от потери работы.

В негативном прогнозе (снижение рынка на 35%) заложены те же факторы, что и в базовом, однако ухудшить ситуацию могут вторая волна коронавируса осенью 2020 года и ухудшение ситуации в экономике.

Банковское страхование в 2019 году

Рынок банковского страхования за 2019 год сократился на 8,6%, в основном из-за снижения инвестиционного страхования жизни на 116,7 млрд рублей, или на 37,4%, на фоне вступившей в силу обязанности банков раскрывать полную информацию об этом продукте, а также неудовлетворенности клиентов его фактической доходностью. Доля банковского канала продаж в общем объеме страхового рынка сократилась за 2019 год на 4,1 п. п., до 43,1%, а объем взносов составил 638,3 млрд рублей.

Кредитное страхование в прошлом году выросло на 10%, его объем составил 297 млрд рублей. Крупнейшим сегментом здесь остается страхование от несчастных случаев и болезней при потребкредитовании, объем которого за 2019 год составил 167,2 млрд рублей, увеличившись на 16,1%.

По данным Банка России, объем банковских комиссий за продвижение страховых продуктов составил рекордные 200,7 млрд рублей за 2019 год, что выше уровня 2018 года на 33%. Наибольший размер комиссии традиционно отмечается в страховании от несчастных случаев и болезней при потребкредитовании (73,5% от соответствующих взносов).