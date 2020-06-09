Счетная палата выявила нарушения таможенного законодательства на сумму более 90 млн рублей

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Счетная палата РФ при проверке Федеральной таможенной службы РФ и подведомственных ей Московской областной и Тверской таможен выявила нарушения таможенного законодательства на сумму более 90 млн руб. Об этом говорится в распространенных материалах Счетной палаты РФ.

По данным ведомства, проверка установила признаки недостоверного заявления сведений о товарах по 1 461 декларации. "Причем по всем ним Московская областная и Тверская таможни применяли различные профили рисков. А товары были выпущены без выявления нарушений", - говорится в материалах.

Как отмечает аудитор Счетной палаты Андрей Батуркин, цели системы управления рисками ФТС не всегда достигаются. "Таможенные органы используют систему управления рисками при выборе объектов и форм таможенного контроля. Основная цель применения системы - обеспечить эффективный таможенный контроль, сосредоточить внимание на наиболее рискованных объектах и упростить перемещение тех, по которым не требуется применять меры по минимизации рисков. Однако, судя по выявленным нарушениям, заявленные цели не всегда достигаются", - отметил он. "Всего было установлено нарушений таможенного законодательства на сумму более 90 млн рублей, что является потерями федерального бюджета", - добавил аудитор.

Помимо этого, по словам Батуркина, контрольное ведомство нашло признаки необоснованной дополнительной финансовой нагрузки на участников ВЭД - при проверке таможенной стоимости товаров Московская областная таможня приняла более 150 решений, в которых усматриваются признаки неправомерного взыскания денежных средств.