Меры поддержки граждан, малого бизнеса будут действовать после окончания самоизоляции

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Меры поддержки граждан и малых и средних предприятий (МСП), введенные Банком России, будут действовать после окончания режима самоизоляции, сообщили ТАСС в пресс-службе регулятора.

Ранее председатель Общественной палаты Москвы Константин Ремчуков сказал, что режим самоизоляции и пропускной режим отменят в Москве с 9 июня, вместе с ними отменяется и график прогулок для горожан. Кафе и летние веранды откроются с 16 июня.

"За два с лишним месяца ограничительных мер, связанных с пандемией коронавирусной инфекции, многие заемщики оказались в сложной жизненной ситуации - граждане потеряли доход, снизилась зарплата, бизнес МСП значительно пострадал. Поэтому вне зависимости от сроков завершения периода самоизоляции и открытия предприятий и граждане, и субъекты МСП будут еще долго испытывать необходимость в поддержке. Соответственно меры, разработанные Банком России, будут действовать, как и обозначено в наших информационных письмах", - отметили в пресс-службе. В ЦБ добавили, что регулятор продолжает мониторинг ситуации на финансовом рынке и при необходимости могут быть реализованы дополнительные меры поддержки.

С начала режима самоизоляции в России регулятор запустил ряд мер поддержки граждан и компаний. Так, с 1 мая переводы по номеру телефона до 100 тыс. рублей между физлицами будут без комиссии. При переводах свыше 100 тыс. рублей комиссия составит 0,5% от суммы, но не более 1,5 тыс. рублей. Также будут снижены надбавки к коэффициентам риска по ипотеке, выданной с 1 апреля.

ЦБ расширил программу рефинансирования кредитов для малого и среднего бизнеса. По кредитам, рефинансируемым в рамках ранее действующего лимита 175 млрд рублей, ставка снижена с 6% до 4%. А конечная ставка для заемщика не должна превышать 8,5%. Также ЦБ РФ рекомендовал банкам и микрофинансовым организациям не брать пени и штрафы за просрочку по кредиту и не обращать взыскание на недвижимость по долгу физического лица, если оно предоставит официальную справку о наличии коронавирусной инфекции.

Регулятор рекомендует страховым компаниям одобрять заявления страхователя (в случае официальной справки о наличии у него коронавируса) о продлении срока страховых случаев, отсрочке платежа по договорам добровольного страхования, не начислять штрафы и пени за ненадлежащее исполнение договора в течение периода временной нетрудоспособности страхователя.