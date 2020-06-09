В Дагестане планируют внедрить систему "Электронный клинический фармаколог"

МАХАЧКАЛА, 9 июня. /ТАСС/. Внедрение системы "Электронный клинический фармаколог", разработанной фирмой-резидентом Сколково АО "Соцмедика" при участии Национальной ассоциации заслуженных врачей (НАЗВ), планируется в восьми медучреждениях Дагестана. Об этом сообщается в понедельник на сайте Минздрава республики по итогам обсуждения внедрения информационных технологий поддержки принятия решений по борьбе с коронавирусом.

"В ближайшие дни система будет внедрена в восьми крупных стационарах республики - РКБ, РКБСМП, РЦИБ, РПЦ, РОЦ, РКБ №2, ГКБ, Каспийская ЦГБ. Три первых месяца использования предоставляются бесплатно, решение о дальнейшем продолжении работы будет рассматриваться после оценки ее эффективности на практике", - говорится в сообщении.

Отмечается, что внедрение в регионе системы "Электронный клинический фармаколог", которая "поможет врачам оценить рациональность и совместимость назначения пациенту нескольких препаратов", планируется в рамках пилотного проекта. "Это особенно важно в период пандемии, когда медики работают с повышенной нагрузкой. Продукт был разработан фирмой-резидентом Сколково АО "Соцмедика" при участии Национальной ассоциации заслуженных врачей, прошел клиническую апробацию и используется в нескольких регионах страны", - сообщается в тексте.

Представить новую систему в Дагестан приехали представители фирмы-разработчика, а также заместитель гендиректора НАЗВ Эмма Хачатурова и советник президента ассоциации Сергей Титенок.

Новый онлайн-сервис, по данным разработчиков, помогает врачу при назначении лекарств, способствует уменьшению врачебных ошибок и осложнений в клинической практике. После интеграции в медицинскую информационную систему медучреждения, сервис отслеживает лекарственные назначения и выдает рекомендации на автоматизированном рабочем месте врача. Также система помогает оптимизировать затраты медорганизации на закупку медикаментов за счет более рациональных назначений врача, уменьшается время приема врача, риск осложнений и побочных эффектов от применения лекарств, повышается качество оказания медпомощи.

Также она оперативно оценит безопасность применения комбинации препаратов, имеющиеся противопоказания и возрастные ограничения в каждом конкретном случае, предупредит о возможной аллергической реакции и возможности замены медикамента его аналогом, спрогнозирует риск побочного действия. "В сумме система помогает как врачу в назначении лекарственной терапии, руководствуясь всеми опубликованными медицинскими знаниями без использования справочной литературы, так и руководителю клиники - контролировать назначения врачей и расход препаратов", - сообщает ведомство.