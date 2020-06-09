Минвостокразвития планирует воссоздать систему мониторинга вечной мерзлоты

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Специалисты Минвостокразвития совместно с учеными планируют воссоздать систему мониторинга, которая позволит отслеживать состояние многолетней мерзлоты в российской Арктике и прогнозировать риски от ее деградации. Проект по восстановлению такой системы должен быть подготовлен к концу года, сообщил журналистам во вторник глава министерства Александр Козлов.

Ситуация с мерзлотой влияет на строительство новых объектов и состояние уже существующих. Так, по предварительной версии, разлив топлива в Норильске произошел из-за таяния грунтов вечной мерзлоты и просадки свай, на которых стояла платформа с резервуаром.

"В 1990-е годы прошлого века была разрушена существовавшая с советского времени система мониторинга процессов изменения почвы. До сих пор эта система так и не восстановлена. Поэтому мы взяли на себя смелость на основе современных технологий воссоздать с нуля полноценную систему мониторинга изменений многолетней мерзлоты", - сказал Козлов. Проект по восстановлению такой системы планируется представить к концу 2020 года.

Министр обратил внимание на то, что в СССР состояние пород в Арктике постоянно отслеживалось. На основе данных мониторинга специальные комиссии давали рекомендации по строительству и содержанию инфраструктуры и других объектов. Козлов отметил, что с 1990-х годов такая работа не ведется, но дешевле и безопаснее сейчас восстановить систему, чем ликвидировать последствия аварий в дальнейшем.

По его словам, геокриологи совместно с сотрудниками Минвостокразвития уже приступили к изучению многолетней мерзлоты. По итогам этой работы они должны направить в министерство информацию и решения по нескольким направлениям. Первое - это данные о состоянии пород на территории Арктики. Второе - предложения, в каких точках сейчас необходимо установить станции для мониторинга. Третьим продуктом должна стать методика работы с данными о состоянии мерзлоты, которая позволит оперативно реагировать на риски и управлять ими.

"Почему нужна оценка? Сейчас ученые говорят, что от 50 до 150 млрд рублей в год мы теряем от таяния мерзлоты. Но это примерная цифра, ничем не подкрепленная. Поэтому наша задача вместе с учеными в рамках нынешней работы - точно посчитать суммы, чтобы мы могли достоверно знать этот объем средств. Также геокриологи разработают алгоритм действий по типам объектов: жилые дома, дороги, трубопроводы и другие объекты. Это необходимо, чтобы точечно работать по каждому направлению", - добавил Козлов.

Об аварии в Норильске

29 мая на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в группу "Норникель") в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара более 21 тыс. куб. м нефтепродуктов разлилось на 180 тыс. кв. м грунта, а также попало в водные объекты, что повлекло загрязнение и причинение вреда окружающей среде.