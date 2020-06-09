Роспотребнадзор призвал избегать организации, выдающие микрозаймы слишком быстро

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Роспотребнадзор рекомендовал избегать кредитные организации, которые предлагают выдать микрозайм в слишком короткие сроки, а также быть особенно бдительными при оформлении микрозаймов в период пандемии коронавируса. Об этом сообщается во вторник на сайте ведомства.

"Избегайте организаций, сотрудники которых хотят выдать вам заемные деньги очень быстро, "не отходя от кассы". По закону при обращении за кредитом вы имеете право знакомиться с условиями договора в течение пяти дней. За это время у вас есть возможность принять взвешенное решение, изучить памятки и условия договора, посоветоваться с близкими. Вы имеете право попросить выдать вам подписанные индивидуальные условия договора", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ведомстве напомнили о необходимости проверки микрофинансовой организации в государственном реестре МФО на сайте ЦБ или в специальном электронном справочнике. Также в Роспотребнадзоре отметили, что оформление микрозайма под залог жилья запрещено по закону. При оформлении договора с залогом на имущества существует риск потерять его при отсутствии возможности вносить платежи по кредиту с учетом высоких процентов в нужное время. Рекомендовано избегать дополнительных услуг в договоре, а также внимательно ознакомиться с индивидуальными условиями займа.

В Роспотребнадзоре уточнили, что общая сумма всех платежей с учетом процентов, штрафов, пеней, платы за дополнительные услуги (например, страхование) не может превышать сумму займа более чем в 1,5 раза, при условии, что микрозайм был взят после 1 января 2020 года.