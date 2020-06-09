Авиакомпания "Аврора" возобновила субсидируемые рейсы между Кавалерово и Хабаровском

ВЛАДИВОСТОК, 9 июня. /ТАСС/. Субсидируемые государством авиарейсы между приморским поселком Кавалерово и Хабаровском возобновили во вторник после приостановки на время пандемии, сообщили ТАСС в аэропорту.

Дальневосточный межрегиональный рейс, связывающий Хабаровск и Кавалерово, работает при поддержке федерального бюджета с 2015 года. Он должен был возобновить работу в прошлый четверг, но был отложен по погодным условиям.

"Самолет вылетел с небольшой задержкой в 10:25 (03:25 мск)", - сообщили ТАСС в справочной аэропорта отправления.

Рейс будет выполняться два раза в неделю - по вторникам и четвергам до 29 сентября. Вылет из Кавалерово - в 10:10 местного времени, прибытие в аэропорт Хабаровска - в 12:25, вылет из Хабаровска в обратном направлении в этот же день - в 13:25. Обслуживают направление самолеты DHC-6.

В министерстве транспорта и дорожного хозяйства Приморского края отметили, что это направление является социально значимым и включено в список субсидируемых, стоимость перелета в одну сторону составит 3 225 рублей с учетом сборов. В 2020 году в Приморье регулярные внутрикраевые авиаперевозки будут осуществляться по 13 маршрутам.