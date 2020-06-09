Теплоснабжающие организации в Хабаровском крае задолжали за газ более 600 млн рублей

ХАБАРОВСК, 9 июня. /ТАСС/. Задолженность теплоснабжающих организаций в Хабаровском крае за газ втрое превысила ожидаемую на лето 2020 года, сообщила пресс-служба АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" во вторник.

"Задолженность теплоснабжающих организаций (ТСО) Хабаровского края перед поставщиком природного газа АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" составляет порядка 640 млн рублей, из которых почти 95% являются просроченной задолженностью", - говорится в распространенном релизе.

В декабре прошлого года по итогам рабочей встречи представителей компании с главой Хабаровского края Сергеем Фургалом, был подписан график поэтапного погашения задолженности районов к началу отопительного сезона 2020-2021 годов. При этом, по данным компании, фактическая задолженность на начало лета превысила запланированную графиком более чем в три раза. Газовики регулярно фиксируют факты неполной оплаты предприятиями малой энергетики поставок газа в Солнечном, Ульчском, Николаевском и Амурском районах.

"Мы серьезно обеспокоены сложившейся ситуацией с долгами теплоснабжающих организаций перед нашей компанией. Нарушение платежной дисциплины может негативно отразиться на проведении мероприятий по подготовке объектов газораспределения к следующему отопительному сезону", - приводятся в сообщении слова заместителя генерального директора АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" Людмилы Хаймурзиной.

АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" входит в группу "Газпром межрегионгаз" является специализированной газораспределительной организацией. Компания обеспечивает природным газом 28 населенных пунктов, более 106 тыс. квартир и домовладений, 16 теплоэнергетических объектов и более 175 коммунально-бытовых потребителей Хабаровского края, обслуживает более 1 тыс. км распределительных газопроводов в ДФО.